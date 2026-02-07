Ο πρώην πρόεδροςτων ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του Χίλαρι ζητούν οι καταθέσεις τους στο Κογκρέσο σχετικά με τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν να γίνουν δημόσιες, προκειμένου να εμποδιστεί η πολιτικοποίηση του ζητήματος από τους Ρεπουμπλικάνους.

Το ζευγάρι είχε αρχικά κληθεί να δώσει καταθέσεις κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία διερευνά τις σχέσεις του νεκρού χρηματοδότη με ισχυρούς παράγοντες και τον τρόπο διαχείρισης των πληροφοριών για τα εγκλήματά του.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η έρευνα χρησιμοποιείται ως όπλο κατά των πολιτικών αντιπάλων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος υπήρξε μακροχρόνιος συνεργάτης του Έπσταϊν και δεν έχει κληθεί να καταθέσει.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής είχαν προηγουμένως απειλήσει με ψήφο περιφρόνησης αν το ζευγάρι δεν εμφανιζόταν για κατάθεση, στην οποία πλέον έχουν συμφωνήσει να παραστούν.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Μπιλ Κλίντον την Παρασκευή, η διεξαγωγή της κατάθεσης κεκλεισμένων των θυρών θα ήταν σαν να δικάζεται κάποιος σε «δικαστήριο καγκουρό».

«Ας σταματήσουν τα παιχνίδια και ας το κάνουμε σωστά: σε δημόσια ακρόαση», τόνισε ο πρώην πρόεδρος στο X.

Η Χίλαρι Κλίντον, πρώην υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι το ζευγάρι έχει ήδη ενημερώσει την επιτροπή εποπτείας για όσα γνωρίζει. «Αν θέλετε αυτή τη διαμάχη… ας γίνει δημόσια», πρόσθεσε την Πέμπτη.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα το πιο πρόσφατο αρχείο με τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν – πάνω από 3 εκατομμύρια έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο που αφορούν την έρευνα για τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 υπό κράτηση σε περιστατικό που χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία.

Ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται τακτικά στα αρχεία, αλλά δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να εμπλέκει τον ίδιο ή τη Χίλαρι σε εγκληματική δραστηριότητα.

Ο πρώην πρόεδρος έχει παραδεχθεί ότι πέταξε με το αεροπλάνο του Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για ανθρωπιστικά έργα του Ιδρύματος Κλίντον, αλλά υποστηρίζει ότι ποτέ δεν επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν.

Η Χίλαρι Κλίντον, η οποία είχε αναμετρηθεί με τον Τραμπ στις εκλογές του 2016, δήλωσε ότι δεν είχε ουσιαστικές επαφές με τον Έπσταϊν, δεν πέταξε ποτέ με το αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκε ποτέ το νησί του.