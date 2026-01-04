Στην κορυφή της Serie A παρέμεινε η Ίντερ, η οποία νίκησε εύκολα με 3-1 τη Μπολόνια στο Μεάτσα στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.

Οι «νερατζούρι» ήταν από την αρχή καλύτεροι, δημιουργούσαν ευκαιρίες και πίεζαν συνεχώς για το γκολ, το οποίο πέτυχαν στο 39′ με ωραίο σουτ του Ζιελίνσκι με το αριστερό (1-0).

Οι Μιλανέζοι μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένοι να καθαρίσουν το ματς και το έκαναν στο 49′, όταν ο Λαουτάρο με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ του Τσαλχάνογλου βρήκε δίχτυα για το 2-0.

Τα πάντα είχαν, πλέον, κριθεί καθώς οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και στο 74′ έφτασαν και στο 3-0 με τον Τουράμ που σκόραρε με τον… ώμο μετά το κόρνερ του Ντιμάρκο, για να διαμορφωθεί το τελικό 3-1 στο 83′ από τον Κάστρο μετά το γέμισμα του Λυκογιάννη.

Στους 39 βαθμούς, πλέον, η Ίντερ, στο +1 από τη Μίλαν και στο +2 από τη Νάπολι, την οποία θα υποδεχθεί την επόμενη Κυριακή (11/1).