Σημαντική επιδείνωση καταγράφει η εικόνα των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με το συνολικό χρέος προς τον e-ΕΦΚΑ να ξεπερνά πλέον το ψυχολογικό όριο των 50 δισ. ευρώ. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι, μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους, οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 1,84 δισ. ευρώ, γεγονός που εντείνει τις αμφιβολίες για το κατά πόσο το σύνολο αυτών των ποσών μπορεί να εισπραχθεί.

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025, το συνολικό χρέος διαμορφώθηκε στα 50,68 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέα άνοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται αναλυτικά στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η οποία σκιαγραφεί μια διαρκώς διογκούμενη «δεξαμενή» ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Από το σύνολο των 50,68 δισ. ευρώ, τα 29,84 δισ. ευρώ αφορούν κύριες οφειλές, ενώ τα πρόσθετα τέλη και οι προσαυξήσεις ανέρχονται στα 20,84 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ετήσια αύξηση του χρέους προέρχεται κυρίως από τα πρόσθετα τέλη, τα οποία διογκώθηκαν κατά 1,58 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024. Αντίθετα, οι κύριες οφειλές αυξήθηκαν κατά σαφώς μικρότερο ποσό, περίπου 258,7 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι, όσο παραμένουν απλήρωτες οι αρχικές υποχρεώσεις, το συνολικό βάρος διογκώνεται με ταχύτερους ρυθμούς, καθιστώντας ακόμη δυσκολότερη την τελική είσπραξή τους.

Το 20% των οφειλών θεωρείται «χαμένη υπόθεση»

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εκτίμηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), σύμφωνα με την οποία περίπου το 20% του συνολικού χρέους προς τον e-ΕΦΚΑ χαρακτηρίζεται χαμηλής ή ακόμη και μηδενικής εισπραξιμότητας. Σε απόλυτους αριθμούς, το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για οφειλές που, σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, είναι εξαιρετικά δύσκολο ή πρακτικά αδύνατο να ανακτηθούν, καθώς συνδέονται με περιπτώσεις πτωχευμένων εργοδοτών, επιχειρήσεων σε καθεστώς εκκαθάρισης ή αδράνειας, καθώς και με οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από την καθιέρωση του συστήματος της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση

Αναλύοντας τη σύνθεση των ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών, η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού επισημαίνει ότι η αύξηση προέρχεται κυρίως από χρέη άνω των 10.000 ευρώ, τα οποία ενισχύθηκαν συνολικά κατά 579,6 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, στις οφειλές κάτω των 10.000 ευρώ καταγράφεται μείωση κατά 320,9 εκατ. ευρώ, στοιχείο που δείχνει ότι οι μικρότερες υποχρεώσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη κινητικότητα ως προς τη ρύθμιση ή την αποπληρωμή τους.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του ΚΕΑΟ αποκαλύπτουν ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανήλθαν σε 1.513.854 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σχεδόν το σύνολο των κύριων οφειλών αφορά ποσά άνω των 10.000 ευρώ, με μεγάλο μέρος τους να συγκεντρώνεται στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ.

Οι κατηγορίες των «μη εισπράξιμων» χρεών

Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, στις οφειλές που θεωρούνται μη εισπράξιμες περιλαμβάνονται χρέη εργοδοτών που έχουν πτωχεύσει, επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εκκαθάριση ή έχουν διακόψει ουσιαστικά τη δραστηριότητά τους, καθώς και περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει χωρίς να υπάρχουν κληρονόμοι ή με κληρονόμους που αποποιήθηκαν την κληρονομιά.

Παράλληλα, στην κατηγορία της χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται οφειλές για τις οποίες έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, επιβεβαιώνοντας ότι ένα σημαντικό τμήμα του συνολικού χρέους παραμένει ουσιαστικά «παγωμένο». Η συσσώρευση αυτών των οφειλών αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα για το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς η διεύρυνση των ληξιπρόθεσμων χρεών περιορίζει τα περιθώρια ενίσχυσης των εσόδων και μεταφέρει το βάρος στις μελλοντικές γενιές.