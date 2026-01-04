Η κοινότητα του Κραν Μοντανά, συγκλονισμένη από την πρόσφατη φωτιά σε τοπικό μπαρ που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, βρήκε έναν μοναδικό τρόπο να εκφράσει τη θλίψη της και την αλληλεγγύη.

Εκατοντάδες σκιέρ συγκεντρώθηκαν στην πίστα του θέρετρου, κατεβαίνοντας με μορφή σλάλομ από την κορυφή μέχρι τη βάση, σχηματίζοντας στο χιόνι μια καρδιά – ένα ζωντανό σύμβολο μνήμης, σεβασμού και ενότητας.

Το βίντεο που ανέβηκε στην επίσημη σελίδα του Κραν Μοντανά στο Instagram δείχνει τη δύναμη της συλλογικότητας, την ανθρώπινη ευαισθησία και το πώς μια κοινότητα μπορεί να τιμήσει τα θύματα μέσα από μια πράξη τέχνης, κίνησης και σιωπής.

Στη λεζάντα του βίντεο γράφεται το παρακάτω κείμενο στα γαλλικά, τα αγγλικά, τα ιταλικά και τα γερμανικά

Σκι για τη μνήμη, όχι για τη χαρά

Σήμερα δεν κάναμε σκι για τη χαρά.

Σήμερα κατεβήκαμε την πίστα για τη μνήμη.

Εκατοντάδες άνθρωποι, μια ανάσα.

Από την κορυφή ως τη βάση του βουνού, χαράξαμε στο χιόνι μια διαδρομή σιωπής, ένα S που οδηγούσε σε κάτι μεγαλύτερο από εμάς.

Μια καρδιά.

Για όσους χάθηκαν άδικα.

Για τις οικογένειες που πενθούν.

Για όλους όσοι προσφέρουν βοήθεια, δύναμη και ελπίδα μέσα στο σκοτάδι.

Το Crans-Montana δεν είναι απλώς ένας τόπος.

Είναι κοινότητα. Είναι ενότητα. Είναι ανθρωπιά.

Σήμερα σταθήκαμε μαζί.

Σήμερα το βουνό μίλησε με καρδιά.

Μέσα από αυτή τη συγκινητική πράξη, η κοινότητα του Κραν Μοντανά μας θυμίζει ότι η μνήμη, η αλληλεγγύη και η αγάπη μπορούν να δώσουν φως ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές.