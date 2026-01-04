Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή της Ανδραβίδας η αυτοκτονία ενός 50χρονου ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Ο 50χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στον στάβλο που διατηρούσε στην περιοχή του Τραγανού, από τον αδελφό του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Ο 50χρονος, όπως φαίνεται, δεν άντεξε το βάρος της απώλειας του γιου του σε τροχαίο και αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν πατέρα συντετριμμένο, που από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Οι αρμόδιες αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και χειρίζονται την υπόθεση, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από ένα ακόμη ανθρώπινο δράμα.

Το μοιραίο τροχαίο

Ήταν 22 Ιουλίου όταν ο γιος του 50χρονου αυτόχειρα ενεπλάκη στο τροχαίο που του κόστισε τη ζωή. Ο νεαρός νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Ωστόσο, τα τραύματα που έφερε ήταν βαρύτατα και έπειτα από σκληρή μάχη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε.

Ο 22χρονος Γιώργος ήταν μοναχοπαίδι και η απώλειά του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και σε όλη την τοπική κοινωνία, που ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί βαριά στον δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς το αλιευτικό καταφύγιο στα Λεχαινά.

Το αυτοκίνητο που επέβαιναν ο 22χρονος και ένας 25χρονος φίλος του, επίσης από την Ανδραβίδα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μάντρα.

Οι δύο νεαροί φέρονται να επέστρεφαν από απογευματινό μπάνιο. Ο 22χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Πύργου, ενώ ο 25χρονος οδηγός υπέστη επίσης τραύματα, αλλά αρκετά ελαφρά.