Η Μαρία Αναστασοπούλου, που συνεργάστηκε για δύο τηλεοπτικές σεζόν με τον Γιώργο Παπαδάκη στο Καλημέρα Ελλάδα, αποχαιρετά τον δημοσιογράφο που έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

Με λόγια σεβασμού και ευγνωμοσύνης, η δημοσιογράφος τιμά τη διαδρομή και το αποτύπωμά του σπουδαίου δημοσιογράφου στην πρωινή ενημέρωση και στη δημοσιογραφία.

«Με την συνέπεια και την επιμονή του διαμόρφωσε τα πρωινά μας και – χωρίς να το επιδιώκει – διαμόρφωσε κι ανθρώπους. Έδειξε πως η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο εικόνα και λόγια, αλλά καθημερινός μόχθος.

Κλείνει μια εποχή που είχε ξυπνητήρι πολύ νωρίς και εκείνον να λέει φωναχτά “ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ” σε όλους μας. Τώρα σιωπή, σεβασμός κι ευγνωμοσύνη», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Αναστασοπούλου.