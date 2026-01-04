Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (4/1) ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Η Ένωση έχει συμφωνήσει με τη Φερεντσβάρος, στην οποία θα καταβάλει ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση του 31χρονου Ούγγρου επιθετικού και η αντίστροφη μέτρηση για την επισημοποίηση του deal έχει αρχίσει.

Ο Βάργκα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Κυριακής (4/1) και τη Δευτέρα (5/1) θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο θα έχει διάρκεια 3,5 ετών.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ τον Ιανουάριο μετά τον Μάρτιν Γκεργκίεφ που αποκτήθηκε για την άμυνα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να είναι απολύτως ικανοποιημένος από τις κινήσεις της διοίκησης, η οποία φροντίζει να ενισχύσει το ρόστερ ενόψει της συνέχειας της σεζόν, με την ομάδα να είναι μέσα σε όλους τους στόχους της.