Μεγάλη «μάχη» αναμένεται να γίνει και φέτος στην Ευρώπη για το «Χρυσό Παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ.

Ο πρώτος σκόρερ της Super League και του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στον ΟΦΗ, έφτασε τα 17 γκολ και 25,5 βαθμούς. Έτσι ο Μαροκινός επιθετικός ανέβηκε από την 42η στην 26η θέση της Ευρώπης.

Από την άλλη ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν σκόραρε στην εκτός έδρας νίκη της Μπενφίκα με 2-1 απέναντι στην Αρούκα, έμεινε στα 21 γκολ, τους 31,5 βαθμούς και υποχώρησε στην 10η θέση στην κατάταξη.

Όσον αφορά την πρώτη τριάδα ο Χάρι Κέιν δεν σκόραρε με την Μπάγερν κόντρα στην Λεβερκούζεν μένοντας στα 30 γκολ και τους 60 βαθμούς.

Πίσω του είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος δεν αγωνίστηκε με την Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη με 4-1 επί της Έλτσε με 23 γκολ και 46 βαθμούς και ακολουθεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ ο οποίος και αυτός δεν σκόραρε απέναντι στην Γουεστ Χαμ με 22 γκολ και 44 βαθμούς.