Ο Σταύρος Παπασταύρου είχε αντιπαράθεη με τη Σουδή υπουργό Ενέργειας,Έμπα Μπους, με επίκεντρο τις τιμές της ενέργειας, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

Η Σουηδή ομόλογός του εξέφρασε επιφυλάξεις για την ενίσχυση του κεντρικού σχεδιασμού των ενεργειακών δικτύων, αναφέροντας πως ορισμένες προτάσεις ενδέχεται να επιβαρύνουν χώρες με ήδη ανεπτυγμένα δίκτυα.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού της συμμετοχής της χώρας της σε νέα έργα διασύνδεσης εάν δεν υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία.

Τότε, απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέροντας:

«Οι Ευρωπαίοι αναμένουν τις συνομιλίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για κατεύθυνση και κοινή απάντηση στις προκλήσεις» σημείωσε, χαρακτηριστικά, ο Σταύρος Παπασταύρου. «Υπό αυτήν την έννοια, υποστηρίζουμε πλήρως και καλωσορίζουμε όσα μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με όλο τον σεβασμό στη Σουηδή ομόλογό μου, τα τελεσίγραφα δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε αυτήν τη στιγμή. Λειτουργώντας ομαδικά μπορούμε να αντιδράσουμε με μεγαλύτερη πυγμή επιλύοντας την κρίση που αναδύεται.

Υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κι αυτό είναι οι ανισότητες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν δεν το βλέπετε, το βλέπουμε εμείς και βρισκόμασταν πριν από δύο χρόνια ανάμεσα στις χώρες αυτές της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου οι τιμές ήταν δύο φορές πάνω σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Υπήρξε ένας τείχος στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Κι αυτό μας δίχαζε και ήταν πολύ πέρα από την οικονομία, αυτό αποτελούσε πρόκληση για τη συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, ακόμη και τώρα που χρειάζεται να αντιδράσουμε, κι όταν άνθρωποι μιλούν για το σενάριο κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής, αυτό δεν είναι κάτι που θα διατυπωθεί από την Επιτροπή, αυτό θα είναι δημιούργημα από όλα τα κράτη-μέλη μας, χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι, και καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν σκληρές αποφάσεις για χώρες όπως η Σουηδία, όμως χρειάζεται να πληρώσουμε το τίμημα για κοινή αγορά ενέργειας, δεν έχουμε κοινή αγορά ενέργειας.

Τι θα έλεγε ο Ντελόρ αν ήταν εδώ; Θα έλεγε ότι πρέπει να το κάνετε τώρα».