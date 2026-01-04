O Γιώργος Αυτιάς αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από οξύ έμφραγμα.

Ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και της ΝΔ τίμησε τον άνθρωπο που υπήρξε δάσκαλος και καθοδηγητής για εκατοντάδες συναδέλφους του, αφήνοντας ισχυρή παρακαταθήκη στη δημοσιογραφία.

«Έδωσες τα φώτα σου με αγάπη σε εκατοντάδες δημοσιογράφους. Σ’ ευχαριστώ που ήμουν ένας από αυτούς! Καλό ταξίδι αγαπημένε δάσκαλε», έγραψε στο Instagram ο Γιώργος Αυτιάς, στο συλλυπητήριο μήνυμά του.