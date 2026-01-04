Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο βασιλιάς της πρωινής ζώνης Γιώργος Παπαδάκης.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη σοβαρό έμφραγμα σήμερα στο Κολωνάκι, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν..

Να πούμε ότι ο γνωστός παρουσιαστής είχε υποστεί και παλιότερα έμφραγμα συγκεκριμένα το 2018 και είχε κάνει επέμβαση, ενώ και τα προηγούμενα χρόνια είχε αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις με την καρδιά του.

Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και κατάγεται από την Κρήτη. Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο τύπο. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011. Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1. Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι.

Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.