Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση την Ουγγαρία, κάλεσαν την Κυριακή σε αυτοσυγκράτηση όλους τους εμπλεκόμενους στη Βενεζουέλα και δήλωσαν ότι ο σεβασμός της βούλησης του λαού είναι ο μόνος τρόπος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι 26 χώρες της ΕΕ και η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, η πρωθυπουργός Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο σχετικά με τις προοπτικές μιας ειρηνικής και δημοκρατικής μετάβασης στη Βενεζουέλα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, συμφωνήθηκε ότι η αποχώρηση του Μαδούρο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για τον λαό της Βενεζουέλας, ο οποίος θα μπορεί να απολαύσει και πάλι τις βασικές αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.