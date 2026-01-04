Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα πλάνα της Σίλιας Φλόρες, μετά τη σύλληψή της από αμερικανικές δυνάμεις μαζί με τον σύζυγό της, πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Στα στιγμιότυπα, η Φλόρες εμφανίζεται φορώντας φούτερ με κουκούλα, με τα χέρια σφιγμένα μπροστά στο στήθος, ενώ γύρω της βρίσκονται ένοπλοι πράκτορες που τη συνοδεύουν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Πίσω της διακρίνεται και ο Νικολάς Μαδούρο ο οποίος βγαίνει από το στρατιωτικό όχημα συνοδευόμενος από πάνοπλους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ποια είναι η Σίλια Φλόρες

Γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1956 στο Τινακίγιο, μια μικρή πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της Βενεζουέλας. Οι Φλόρες ήταν μια πάμπτωχη, πολύτεκνη οικογένεια. Η Σίλια ήταν ένα από τα 6 παιδιά και μεγάλωσε σε μια πλίθινη καλύβα, με χώμα αντί για πάτωμα. Ο πατέρας της ήταν περιοδεύων έμπορος στην περιοχή.

Αφ’ ότου μετακόμισε μαζί με την οικογένειά της στην πρωτεύουσα της χώρας, το Καράκας, η Σίλια Φλόρες επέδειξε επιμέλεια στα μαθήματά της και σταδιακά κατάφερε να φτάσει ως τα έδρανα της τοπικής νομικής σχολής. Εκεί γνώρισε τον Μάικελ Μορένο, ο οποίος πολλά χρόνια αργότερα θα γινόταν υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Αρχικά η Φλόρες δεν έδειχνε να γοητεύεται από την πολιτική. Για τα προς το ζην εργαζόταν σαν στενογράφος σε αστυνομικό τμήμα, κρατώντας σημειώσεις από καταθέσεις μαρτύρων κατά τη διάρκεια ανακρίσεων. Εκεί γνώρισε και ερωτεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον αστυφύλακα Βάλτερ Γκαβίντια Ροντρίγκεζ, με τον οποίον έκανε τρία παιδιά.

🔴 Así fue la llegada de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al cuartel de la DEA en Nueva York.



"Happy new year", dice Maduro al caminar por el sitio, mostrando incomodidad en una pierna. pic.twitter.com/liWQGsW9fe — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 4, 2026

Η επιθυμία να στραφεί στην πολιτική ξύπνησε ορμητικά μέσα της το 1989, με τις εκτεταμένες ταραχές στο Καράκας. Λίγο καιρό αργότερα, σαγηνευμένη από την ηρωική -όπως εκείνη τη θεωρούσε- προσωπικότητα του Ούγκο Τσάβες, προσφέρθηκε να λάβει μέρος στην υπεράσπισή του. Ο Τσάβες είχε αποπειραθεί να καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα. Απέτυχε, συνελήφθη ως στασιαστής και φυλακίστηκε.

Όμως, ο Ούγκο Τσάβες είχε μέλλον. Το ήξερε ο ίδιος, το είχε αντιληφθεί και η Σίλια Φλόρες. Από την ομάδα των συμβούλων του και ενώ εκείνος εν τέλει θα γινόταν αυτό που οραματιζόταν, δηλαδή ύπατος άρχων της Βενεζουέλας, η Φλόρες θα τον ακολουθούσε στενά. Τόσο στενά ώστε να μην τον αποχωρίζεται ούτε στον ιδιωτικό τους βίο. Εξάλλου, αμφότεροι ήταν έτοιμοι να πάρουν διαζύγιο όταν συναντήθηκαν και συνδέθηκαν ερωτικά.

Το 2007 η Σίλια Φλόρες εξελέγη στη Βουλή και ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της εθνοσυνέλευσης. Ένα από τα πρώτα μέτρα που πήρε, ήταν να διορίσει περίπου 50 συγγενείς και φίλους της σε διάφορες θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Παρά τις αντιδράσεις για τον απροκάλυπτο νεποτισμό, το βόλεμα ημετέρων κ.λπ. η Φλόρες συνέχισε ακάθεκτη το έργο της.

Ακόμη και οι φήμες ότι ένας από τους γιους της, παρόλο που εμφανιζόταν να αμείβεται με λιγότερα από 1.000 δολάρια μηνιαίως, έκανε ταξίδια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη με ιδιωτικό τζετ που υποτίθεται πως πλήρωνε ο ίδιος, ουδόλως κλόνισαν τη Σίλια Φλόρες.

Στα τελευταία του Τσάβες, η Φλόρες ήταν υπουργός Δικαιοσύνης και ο Νικολάς Μαδούρο αντιπρόεδρος. Μετά από το θάνατο του ηγέτη, το 2013, ο έως τότε υπασπιστής του ανέλαβε την προεδρία της Βενεζουέλας και η πρώην ερωμένη του παρέμεινε, φυσιολογικά, στο προεδρικό μέγαρο και την προεδρική κατοικία, ακολουθώντας τον επόμενο ισχυρό άντρα στη ζωή της. Η Σίλια Φλόρες παντρεύτηκε τον Νικολάς Μαδούρο τον Ιούλιο του 2013.