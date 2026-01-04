Ένας από τους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου δημοσίευσε βίντεο με τον ανατραπέντα ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με χειροπέδες να οδηγείται από τις Αρχές.

«Ο δράστης οδηγείται» από τις Αρχές, έγραψε ο λογαριασμός Rapid Response 47 στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο δείχνει τον Μαδούρο, με μαύρο φούτερ με κουκούλα, να περπατά σε ένα διάδρομο με μπλε χαλί με την ένδειξη «DEA NYD». Ο Μαδούρο υποβλήθηκε σε διαδικασία και του πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα στο γραφείο της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) στο Μανχάταν.

Το βίντεο δείχνει τον Μαδούρο, με χειροπέδες και να περπατά δίπλα σε πράκτορες της DEA, να προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά μετά την άφιξή του σε αμερικανικό έδαφος.

«Καληνύχτα», λέει.

Στη συνέχεια, ρωτάει τον εαυτό του στα ισπανικά, λέγοντας: «Es buenas noches, no?» — που μεταφράζεται ως «Αυτό είναι καληνύχτα, έτσι;».

Ο Μαδούρο επαναλαμβάνει «καληνύχτα» σε όσους βρίσκονται στο δωμάτιο πριν προσθέσει «Καλή χρονιά» με έναν ελαφρώς πιο ζωηρό τόνο.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου έδειχνε νωρίτερα τον ηγέτη της Βενεζουέλας να βγαίνει φρουρούμενος από αεροσκάφος σε αεροδρόμιο βόρεια της Νέας Υόρκης, κατόπιν να φθάνει στο Μανχάταν με ελικόπτερο. Αναμενόταν να οδηγηθεί στα γραφεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) και κατόπιν στη φυλακή του Μπρούκλιν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Σημειώνεται πως οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες αφού προηγουμένως αεροσκάφη εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς εναντίον πολλαπλών στόχων – στρατιωτικών βάσεων, στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας – τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.