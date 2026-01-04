Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσε ολόκληρος ο πλανήτης τις εξελίξεις με τον Νικολάς Μαδούρο. Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα που βαφτίστηκε «Absolute Resolve» («Απόλυτη Αποφασιστικότητα»).

Η «διακριτική, ακριβής» επιχείρηση έγινε τις ώρες του «μέγιστου σκότους» τη 2η Ιανουαρίου και ακολούθησε «μήνες προετοιμασίας και εκπαίδευσης», ανέφερε ο πτέραρχος. Συμμετείχαν σε αυτή πάνω από 150 αεροσκάφη, είπε. Διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρος Μαδούρο και η πρώτη κυρία Φλόρες παραδόθηκαν «χωρίς αντίσταση».

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε νωρίτερα το Σάββατο, ο Κέιν περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την επίθεσή τους στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρο Μαδούρο. Ακολουθούν τα βασικά σημεία που αναφέρθηκαν:

Το προσωπικό των αεροπορικών, χερσαίων, διαστημικών, ναυτικών και πληροφοριακών υπηρεσιών συντονίστηκε για μήνες προκειμένου να σχεδιάσει την αποστολή. Στις 22:46 ET της 2ας Ιανουαρίου (03:46 GMT) ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την αποστολή.

Στην επιχείρηση «Absolute Resolve» 150 αεροσκάφη απογειώθηκαν προς τη Βενεζουέλα από 20 διαφορετικές βάσεις σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο.

Μια δύναμη αποτελούμενη από ελικόπτερα και μια ομάδα εδάφους πλησίασε το συγκρότημα του Μαδούρο στη Βενεζουέλα στις 01:01 ET (02:01 τοπική ώρα) στις 3 Ιανουαρίου για να συλλάβει τον ηγέτη και τη σύζυγό του.

Η δύναμη προστατευόταν από αεροσκάφη F-22, F-35, F/A-18, EA-18, E-2, βομβαρδιστικά B-1 και drones.

Τα ελικόπτερα δέχθηκαν πυρά και ένα από αυτά χτυπήθηκε, αν και «παρέμεινε σε θέση πτήσης» κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης αποστολής.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του επιβιβάστηκαν στο USS Iwo Jima κάποια στιγμή μετά τις 03:39 ET (08:39 GMT).

Σημειώνεται πως χθες το βράδυ, ο Μαδούρο έφτασε στη Νέα Υόρκη, στο Κέντρο Κράτησης Metropolitan Detention Center (MDC) του Μπρούκλιν.

Πιστεύεται ότι θα κρατηθεί στις εγκαταστάσεις μέχρι να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε πως θα επιτρέψει σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να πάνε στη Βενεζουέλα για να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα πετρελαίου της. Ακόμη, απείλησε πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν «δεύτερη επίθεση, μεγαλύτερη», αν κρίνουν ότι χρειάζεται.