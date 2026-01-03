Η στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και η ανακοίνωση για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο προκάλεσαν άμεσες και έντονες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο.

Η Ρωσία καταδίκασε την ενέργεια ως βαθύτατα ανησυχητική και καταδικαστέα, επισημαίνοντας ότι η ιδεολογική εχθρότητα υπερίσχυσε της διπλωματίας. Η Ισπανία ζήτησε αποκλιμάκωση, μέτρο και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, προσφέροντας τη βοήθειά της ως διαμεσολαβητής για μια ειρηνική λύση στη χώρα. Η Ιταλία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ιταλική κοινότητα που αριθμεί περίπου 160.000 άτομα, ενώ Γερμανία και Βέλγιο ενεργοποιούν ομάδες κρίσης και συντονίζονται με τις πρεσβείες τους για να παρακολουθήσουν την κατάσταση.

Η Κολομβία χαρακτήρισε τις ενέργειες των ΗΠΑ ως επίθεση στην κυριαρχία της Λατινικής Αμερικής, με τον πρόεδρο Γκουστάβο Πετρό να διατάσσει ανάπτυξη στρατευμάτων στα σύνορα, ενώ το Ιράν καταδίκασε την αμερικανική επέμβαση, υπογραμμίζοντας την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας.

Αποκλιμάκωση ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά αποκλιμάκωση και μια λύση με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», τονίζει σχετικά με τη Βενεζουέλα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Με ανάρτησή του στο «Χ», ο Αντόνιο Κόστα δηλώνει ότι παρακολουθεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα με μεγάλη ανησυχία και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια ειρηνική, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς λύση. «Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, για να διασφαλίσουμε για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών στη χώρα», αναφέρει, τέλος, ο Αντόνιο Κόστα.

I am following the situation in Venezuela with great concern. The European Union calls for de-escalation and a resolution in full respect of international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations.



The European Union will continue to support a… — António Costa (@eucopresident) January 3, 2026

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο

«Οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», δήλωσε σχετικά με τη Βενεζουέλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε: «Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και υποστηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Following very closely the situation in Venezuela. We stand by the people of Venezuela and support a peaceful and democratic transition. Any solution must respect international law and the UN Charter.



With HRVP @kajakallas and in coordination with EU Member States, we are… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 3, 2026

Με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη της ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στη χώρα μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας».

Βραζιλία: Οι ΗΠΑ υπερέβησαν κάθε αποδεκτό όριο

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε σήμερα την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Βενεζουελανού ομολόγου του Νικολάς Μαδούρο, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή υπερέβη κάθε «αποδεκτό όριο».

«Αυτές οι πράξεις αποτελούν σοβαρή προσβολή της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και ένα ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο Λούλα σε ανάρτησή του στο X.

Ο Λούλα είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μια ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα θα αποτελούσε «ανθρωπιστική καταστροφή» και είχε προσφέρει η Βραζιλία να μεσολαβήσει στις διαφορές μεταξύ των χωρών.

Μεξικό: Σοβαρός κίνδυνος την περιφερειακή σταθερότητα

Το Μεξικό καταδίκασε σήμερα τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε «στρατιωτική ενέργεια θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα».

«Η μεξικανική κυβέρνηση καταδικάζει και απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποίησαν μονομερώς τις τελευταίες ώρες οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον στόχων που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού.