Το αεροσκάφος που μετέφερε τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, έφτασε στην αεροπορική βάση Stewart της Εθνικής Φρουράς στη Νέα Υόρκη.

.Δείτε τη στιγμή της προσγείωσης του αεροσκάφους

BREAKING: Venezuelan President Maduro has arrived at Stewart International airport in New York State where he will face trial. pic.twitter.com/FPq4gNqQDk — World Source News (@Worldsource24) January 3, 2026

Ο Μαδούρο κατέβηκε τις σκάλες του αεροπλάνου και πάτησε το πόδι του στο έδαφος των ΗΠΑ.

Όπως βλέπετε και στις παρακάτω φωτογραφίες εμφανίστηκε περιτριγυρισμένος από μεγάλο αριθμό αξιωματούχων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων της DEA.

Δείτε βίντεο

BREAKING 🚨 Nicolas Maduro IS SURROUNDED by DOZENS of Federal Agents getting Perp Walked



TRUMP IS WALKING HIM LIKE A DOG



I LOVE IT 🔥 pic.twitter.com/jt2hW5SCdI — MAGA Voice (@MAGAVoice) January 3, 2026

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας θα αντιμετωπίσει κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά και όπλα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την επόμενη εβδομάδα.

Ο Μαδούρο αναμένεται να μεταφερθεί με ελικόπτερο στην πόλη, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κράτησής του και μετά σε ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις στο Μπρούκλιν.

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν είναι μια ομοσπονδιακή διοικητική φυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών στην γειτονιά Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη.

Φιλοξενεί άνδρες και γυναίκες κρατούμενους όλων των επιπέδων ασφαλείας. Λειτουργεί υπό την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών, ένα τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.