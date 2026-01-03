Όλοι θυμόμαστε το ΜAGA (Make America Great Again δηλαδή να κάνουμε την Αμερική Μεγάλη ξανά) που ήταν το βασικό σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ το οποίο χρησιμοποίησε αρκετές φορές και ο Λευκός Οίκος σε αναρτήσεις του.

Τώρα όμως και μετά την επιτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ και το «FAFO».

Στην ανάρτηση που συνοδεύει τη φωτογραφία γράφει επίσης «δεν παίζουμε». Το ακρωνύμιο «FAFO» (Fuck Around and Find Out) στα ελληνικά αποδίδεται ως «Κάνε μ@@@@@@@ και θα δεις τι θα πάθεις» και χρησιμεύει ως προειδοποίηση ότι η απερίσκεπτη ή προκλητική συμπεριφορά θα οδηγήσει σε άμεσες, συχνά αρνητικές, συνέπειες.