Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε χθες Σάββατο αεροπορικώς στο έδαφος των ΗΠΑ μετά την αιχμαλώτισή του από τον αμερικανικό στρατό, σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου που εικονίζει αεροσκάφος με συνοδεία να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Stewart International, βόρεια της Νέας Υόρκης.

Το αεροπλάνο που μεταφέρει τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προσγειώνεται στη βάση της Εθνικής Φρουράς Stewart στο Newburgh

Ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής, ο οποίος συνελήφθη τη νύχτα στο Καράκας στο πλαίσιο επιχείρησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αναμένεται να μεταφερθεί μαζί με τη σύζυγό του με ελικόπτερο στη Νέα Υόρκη, όπου η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα τον δικάσει για διακίνηση ναρκωτικών.