Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων παραμένει διασωληνωμένος ένας 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από εκπυρσοκρότηση κυνηγετικού όπλου στην αυλή του σπιτιού του την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν το αγόρι πήγε να κυνηγήσει πουλιά και γλίστρησε, με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει.

Ο νεαρός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, ενώ τις επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας του.

Η τελευταία αξονική έδειξε ήπια αύξηση του οιδήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί αιφνίδια επιδείνωση.