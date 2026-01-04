«Ο Γιώργος Παπαδάκης, πρωτοπόρος της πρωινής ενημερωτικής ζώνης στην ιδιωτική τηλεόραση, υπηρέτησε για πάνω από 50 χρόνια την ενημέρωση, με επαγγελματισμό και κριτική ματιά, αλλά με το δικό του πάντοτε ξεχωριστό στυλ, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία», αναφέρει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του, η κ. Κεραμέως σημειώνει ότι η παρουσία στο «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν πάντα πρόκληση για γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση.