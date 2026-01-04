Με αναρτήσεις στα social media, τόσο ο Ερασιτέχνης όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είπαν το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 74 ετών έπειτα από βαρύτατο έμφραγμα.

Ο θάνατος του Παπαδάκη βύθισε στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και τον Παναθηναϊκό, του οποίου ήταν οπαδός, έχοντας εκφράσει αρκετές φορές την αγάπη του για την ομάδα. Έτσι, η ΚΑΕ και ο Ερασιτέχνης φρόντισαν να τον αποχαιρετήσουν με μηνύματά τους στα social media.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», ανέφερε το μήνυμα της ΚΑΕ ενώ ο Ερασιτέχνης έγραψε: «Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη».