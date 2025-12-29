Μετά τις τελευταίες συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες έγιναν αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ετοιμάζει τώρα σχέδιο για την εφαρμογή περιορισμών στις εν λόγω κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Πρόκειται για μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται με τάξη και σοβαρότητα, χωρίς περισπασμούς και εκτροπές που αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη.

Ο κ. Κακλαμάνης διευκρίνισε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action24 ότι ο σχεδιαζόμενος «χρονικός κόφτης» θα ακολουθεί πρότυπα που εφαρμόζονται ήδη στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου οι ομιλίες των βουλευτών έχουν συγκεκριμένα χρονικά όρια. Η καινοτομία αυτή θα αφορά πλέον και τις Επιτροπές, όπου μέχρι σήμερα οι συνεδριάσεις διαρκούν ενίοτε πολλές ώρες και συχνά εκτρέπονται σε θέματα εκτός του κύριου αντικειμένου. Ο ίδιος τόνισε ότι η πρόθεση δεν είναι να περιοριστεί η δημοσιότητα ή η διαφάνεια των διαδικασιών. Η ενημέρωση του κοινού θα συνεχιστεί μέσω των κοινοβουλευτικών συντακτών, κατά τα λεγόμενά του, ενώ συζητείται και η δυνατότητα να υπάρξει φιλτράρισμα στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ώστε να μειώνονται οι στιγμές που προκαλούν αρνητική εντύπωση.

«Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι πολύωρες, μερικές φορές φτάνουν τις 12 ώρες την ημέρα, δηλαδή δεν είναι του… ποδιού», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής. «Ωστόσο, δεν επικεντρώνονται όλοι οι βουλευτές στο θέμα για το οποίο έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή. Κάποιοι αναλώνονται σε ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της συζήτησης, δημιουργώντας σύγχυση και αποπροσανατολίζοντας το κοινό», πρόσθεσε. Όπως σημείωσε, η πρακτική αυτή εμφανίζεται μεν οριζόντια από όλα τα κόμματα, αλλά παρατηρείται κυρίως από μέλη των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος της Βουλής διαβεβαιώνει πάντως ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν θα επηρεάσουν την τρέχουσα εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα ολοκληρωθεί όπως έχει ξεκινήσει. Οι αλλαγές θα προορίζονται για τις μελλοντικές συνεδριάσεις και θα ενταχθούν στην ευρύτερη αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής. Ο Κανονισμός, όπως σημείωσε ο κ. Κακλαμάνης, έχει μείνει αμετάβλητος για περισσότερα από 40 χρόνια, όταν στη Βουλή υπήρχαν μόλις τέσσερα κόμματα. Σήμερα, η κοινοβουλευτική πραγματικότητα έχει αλλάξει ριζικά: λειτουργούν οκτώ κόμματα και 25 ανεξάρτητοι βουλευτές, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για σύγχρονους κανόνες που να διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών.

Ο ίδιος προανήγγειλε ότι, εάν η κατάσταση με τις εκτός θέματος συζητήσεις συνεχιστεί, θα θέσει το ζήτημα στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και θα ζητήσει από όλα τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο στόχος, όπως τόνισε, είναι οι επιτροπές να αποκαταστήσουν την εικόνα τους απέναντι στο κοινό και να λειτουργούν σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο έχουν συγκροτηθεί. Η πρωτοβουλία για τον χρονικό κόφτη αποτελεί μια προσπάθεια να συνδυαστεί η διαφάνεια με την αποτελεσματικότητα, ώστε οι συνεδριάσεις να παραμένουν δημόσιες αλλά παράλληλα να αποφεύγονται φαινόμενα που προκαλούν αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες.