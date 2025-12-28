Την έντονη αντίθεσή τους στην πρόταση που έκανε χθες ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, σχετικά με το ενδεχόμενο να απαγορευτούν οι ζωντανές προβολές των συνεδριάσεων των εξεταστικών επιτροπών από το κανάλι της Βουλής εξέφρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.

Ο κ. Κακλαμάνης, μιλώντας το Action24, τόνισε ότι σε πρώτη φάση ενδέχεται να εφαρμοστεί ο κόφτης και εκεί, ωστόσο, σε δεύτερο χρόνο, διερευνά τη δυνατότητα να μην προβάλλονται ζωντανά οι εργασίες των συγκεκριμένων επιτροπών. Εξήγησε μάλιστα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιβαίνει στην συνταγματική πρόνοια περί δημοσιότητας, καθώς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες θα μπορούν να την παρακολουθούν ακουστικά και να την καλύπτουν δημοσιογραφικά, ενώ οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δε θα αφορά την εξεταστική που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σε μελλοντικές Εξεταστικές Επιτροπές.

Οι αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και της Νέας Αριστεράς, ήταν έντονη.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ «Η κίνηση αυτή συνιστά ακόμα ένα πλήγμα στην θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και δεν είναι η πρώτη». «Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», τονίζει η Κουμουνδούρου και συνεχίζει: «Να μην παριστάνει ο Πρόεδρος της Βουλής τον εκτελεστικό βραχίονα του Μαξίμου. Είναι ντροπιαστικό για το ρόλο του ως θεσμός και τη διαδρομή του ως πολιτικός».

Από την πλευρά της η ΝΕΑΡ, η οποία προηγήθηκε χρονικά στην έκδοση ανακοίνωσης για το θέμα, τονίζει ότι «κάτι τέτοιο συνιστά ευθεως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει οτι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και κάθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του», διαμηνύει η ΝΕΑΡ.