Το αποκαλούν το «διαμάντι των Άλπεων» και είναι, ίσως, από τα λίγα μέρη που συνδυάζει την κομψότητα μιας μεσαιωνικής πόλης με την έντονη ζωή ενός διεθνούς lifestyle hotspot. Ο λόγος, φυσικά, για το Kitzbühel στο αυστριακό Τιρόλο, το οποίο αποτελεί σημείο συνάντησης της παγκόσμιας ελίτ, αλλά και αθλητικών τύπων που αναζητούν μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός απλού χειμερινού θέρετρου.

Εξάλλου, το Kitzbühel για τους λάτρεις της αδρεναλίνης, είναι συνώνυμο με το Streif: την πιο επικίνδυνη και θρυλική πίστα κατάβασης στον κόσμο, συγκεντρώνοντας έτσι επισκέπτες από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, που καταφτάνουν στην Αυστρία για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Ωστόσο, πέρα από τους αγώνες Hahnenkamm, αυτός ο αυστριακός παράδεισος προσφέρει 233 χιλιόμετρα χιονισμένων πλαγιών και υποδομές παγκόσμιας κλάσης που ικανοποιούν από τον αρχάριο σκιέρ μέχρι τον έμπειρο ορειβάτη, γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο που αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς για σκι.

Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, το Kitzbühel δεν είναι μόνο αυτό. Πρόκειται για ένα υπέροχα διατηρημένο μεσαιωνικό χωριό, που γοητεύει τους επισκέπτες από την πρώτη κιόλας επαφή. Οι βόλτες στο γραφικό ιστορικό κέντρο του, όπου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων, και οι στάσεις για καφέ και φαγητό σε αριστοκρατικά καταστήματα και καφετέριες, θα σας ενθουσιάσουν. Όπως και οι βιτρίνες των καταστημάτων του με τα πρωτότυπα, χειροποίητα έργα τέχνης.

Το Kitzbühel έχει χαρακτηριστεί αθλητική πρωτεύουσα στην καρδιά των Άλπεων, αφού εκτός από το ότι προσφέρει 170 χλμ πίστες για σκι, διαθέτει πάρκα χειμερινής διασκέδασης, 120 χλμ cross country σκι διαδρομές, 170 χλμ μονοπάτια για χειμερινή πεζοπορία και παράλληλα φιλοξενεί αγώνες σκι, πόλο στο χιόνι, τρίαθλο και τένις.

Την περίοδο των Χριστουγέννων το χωριό μεταμορφώνεται και θυμίζει εορταστικό σκηνικό βγαλμένο από χριστουγεννιάτικη κάρτα. Σε όλη τη χιονισμένη πόλη, η μυρωδιά από ζεστό κρασί και κέικ με τζίντζερ πλημμυρίζει τον αέρα, ενώ όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι με χρωματιστά στολίδια και αμέτρητα λαμπάκια. Οι πολυάριθμοι πάγκοι που στήνονται στη χριστουγεννιάτικη αγορά, προσφέρουν γαστρονομικές σπεσιαλιτέ, νόστιμα ζεστά ροφήματα, αλλά και μοναδικά δώρα χειροτεχνίας. Μάλιστα, το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις στο ιστορικό κέντρο, με μουσική, φαντασμαγορικά σόου και πολύ χορό.

