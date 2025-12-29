Χαιρετισμό απηύθυνε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Εξωραϊστικής Μορφωτικής Λέσχης Φιλιππούπολης για την αναβίωση εθίμων του 12ημέρου της Ανατολικής Ρωμυλίας «Καμήλες και Ντιβιτζήδες», που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Φιλιππούπολης, στη Λάρισα, δηλώνοντας:

«Με ιδιαίτερη χαρά και φέτος είμαστε πιστοί σε αυτό το ραντεβού της παράδοσης που αναδεικνύει τις διαχρονικές αξίες του τόπου μας και ενισχύει την ταυτότητά μας, υπενθυμίζει τις βαθιές ρίζες μας. Και χαίρομαι διπλά γιατί αυτή η στροφή προς τις σταθερές διαχρονικές αξίες, προς την παράδοση, προς τις ρίζες μας, είναι μια στροφή γενικότερη στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη που μέχρι πρότινος κατακλυζόταν από την παγκοσμιοποίηση, από ιδέες ξένες προς τις δικές μας αρχές και αξίες, από τη woke ατζέντα, από την άρνηση του πολιτιστικού υπόβαθρου που ήταν ενοποιητική δύναμη στην άλλοτε καλούμενη χριστιανική Δύση».

Ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ότι «αυτές οι παραδόσεις μας θυμίζουν τις βαθιές μας ρίζες και αυτή η στροφή δεν είναι τυχαία που γίνεται σε όλη την Ευρώπη και στην πατρίδα μας. Μια στροφή που αναδεικνύεται από τα τοπικά δρώμενα, από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, από τα πανηγύρια που σφύζουν από νέα παιδιά. Δείχνει την ανάγκη να γυρίσουμε στις ρίζες μας και μέσα από αυτές να αντλήσουμε δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τις δυσκολίες της κάθε εποχής. Και αγαπητέ Πρόεδρε, είναι και μία δικαίωση αυτή η στροφή για όλους όσοι πηγαίναμε κόντρα στο ρεύμα όλα αυτά τα χρόνια και υποστηρίζαμε την ανάγκη να ξαναβρούμε τις ρίζες μας».

Ο κ. Χαρακόπουλος ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του ευχόμενος, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, «καλή χρονιά, με υγεία, πίστη και δύναμη». Όπως είπε, «με αυτοπεποίθηση μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία. Ανατέλλει μία νέα χρονιά με μεγαλύτερες ελπίδες για την καθεμία και τον καθένα».

Παράλληλα, συνεχάρη την Εξωραϊστική Μορφωτική Λέσχη Φιλιππούπολης «για τα δρώμενα με τα οποία κάθε χρόνο μας υπενθυμίζει αυτήν τη δύναμη που έχει ο Μείζων, ο Οικουμενικός Ελληνισμός».