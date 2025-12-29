Επιχειρηματίες, επενδυτές, στελέχη μεγάλων οργανισμών, μέντορες, founders και εκπρόσωποι του οικοσυστήματος καινοτομίας συναντήθηκαν σε πρώην χώρο του Hilton, που σήμερα λειτουργεί ως member’s club, στο πλαίσιο της συνάντησης της Endeavor Greece, με αφορμή το κλείσιμο του έτους, με αντικείμενο τον απολογισμό της χρονιάς και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Η εκδήλωση δεν είχε τον χαρακτήρα μιας τυπικής συνάντησης. Είχε περισσότερο την αίσθηση μιας συνάντησης ανθρώπων που γνωρίζονται, συνεργάζονται και μοιράζονται την ίδια αγωνία για το αύριο. Οι συζητήσεις δημιουργούσαν την εικόνα μιας κοινότητας που σταματά για λίγο, κοιτάζει πίσω και μετά μπροστά, με προσεκτικά βήματα και σχεδιασμό. Ήταν εκεί ολόκληρο το οικοσύστημα της Endeavor Greece, από εκείνους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, μέχρι επιχειρηματίες που έχουν ήδη διαγράψει διεθνή πορεία και επιστρέφουν εμπειρία και στήριξη στη νέα γενιά. Όχι ως ξεχωριστές ομάδες, αλλά ως μια ενιαία κοινότητα που συναντιέται, συνομιλεί και σχεδιάζει συλλογικά το επόμενο βήμα.

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά πρωτοφανούς τεχνολογικής επιτάχυνσης, αναφέρει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Endeavor Greece και συνιδιοκτήτρια και πρόεδρος της Phaea, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου στην ιστοσελίδα της Endeavor. Οι Έλληνες founders δεν ακολουθούν πια το κύμα. Βοηθούν να δημιουργηθεί. Η φράση αυτή λειτούργησε σαν άτυπος τίτλος της συνάντησης. Γιατί σχεδόν κάθε συζήτηση, είτε αφορούσε exits, είτε επενδύσεις, είτε νέα επιχειρηματικά σχέδια, κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα. Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει περάσει σε μια φάση ωριμότητας και μαζί με αυτήν έρχεται και μια αίσθηση ευθύνης.

Σε αυτό το σημείο προκύπτει εύλογα το ερώτημα: Τι είναι τελικά η Endeavor και ποιος είναι ο ρόλος της σε αυτή τη διαδρομή;

Η Endeavor Greece ιδρύθηκε το 2012, ως μέρος του παγκόσμιου δικτύου Endeavor, σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για την ελληνική οικονομία. Στόχος της δεν ήταν απλώς η υποστήριξη startups, αλλά η εστίαση σε εκείνους τους επιχειρηματίες που μπορούν να δημιουργήσουν κλίμακα, θέσεις εργασίας και να λειτουργήσουν ως καταλύτες για ολόκληρη την οικονομία. Η Endeavor δεν είναι incubator και δεν λειτουργεί ως κλασικός accelerator. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της, είναι ένας οργανισμός που επιλέγει, στηρίζει, αναδεικνύει και επενδύει σε founders υψηλού αντίκτυπου, δημιουργώντας γύρω τους ένα πυκνό δίκτυο γνώσης, εμπιστοσύνης και διεθνών συνδέσεων.

Το μοντέλο της βασίζεται σε έναν ξεκάθαρο κύκλο: Επιλογή των πιο υποσχόμενων επιχειρηματιών μέσα από μια απαιτητική διεθνή διαδικασία, ουσιαστική υποστήριξη μέσω mentoring και peer-to-peer δικτύων, ανάδειξη των founders ως πρότυπα και, όπου είναι εφικτό, επένδυση μέσω του Endeavor Catalyst. Όλα αυτά υπηρετούν έναν βασικό στόχο: το λεγόμενο Multiplier Effect. Όταν οι επιτυχημένοι founders επιστρέφουν χρόνο, γνώση και κεφάλαια στη νέα γενιά, τότε το οικοσύστημα αποκτά βάθος και διάρκεια, όπως υπογραμμίζει η ηγεσία της Endeavor.

Το 2025 υπήρξε χρονιά-ορόσημο

Το 2025 υπήρξε χρονιά-ορόσημο ακριβώς γιατί αυτό το μοντέλο έδειξε την πλήρη δυναμική του. Από το Athens Innovation Summit στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού και του Demis Hassabis, μέχρι την πρώτη διοργάνωση TechCrunch StrictlyVC στην Αθήνα, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για την τεχνολογία και την καινοτομία. Παράλληλα, ελληνικές αποστολές σε κορυφαία διεθνή events όπως το Slush, το VivaTech, το FII, το Gulfood, το Idex, ανέδειξαν μια χώρα που εμφανίζεται πλέον οργανωμένα, με αφήγημα και αυτοπεποίθηση.

Η Endeavor πιστεύει ότι το ταλέντο και οι ιστορίες επιτυχίας μπορούν να προέλθουν από παντού, τονίζει στο μήνυμά της η Κωστάντζα Σμπώκου. Το παγκόσμιο αποτύπωμα του οργανισμού επιβεβαιώνει αυτή τη φιλοσοφία. Παρουσία σε πενήντα αγορές, περισσότερους από τρεις χιλιάδες επιλεγμένους founders και επενδύσεις σε τριακόσιους πενήντα από αυτούς, με κεφάλαια επτακοσίων εκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση.

Στην Ελλάδα, αυτή η διεθνής εμβέλεια μεταφράστηκε το 2025 σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Δύο κορυφαίοι Έλληνες AI founders, ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway, επιλέχθηκαν ως Endeavor Entrepreneurs, με την Endeavor Catalyst να συμμετέχει στους γύρους χρηματοδότησής τους που προσέλκυσαν παγκόσμιο ενδιαφέρον. Συνολικά, η Endeavor Catalyst έχει επενδύσει δεκαοκτώ εκατομμύρια δολάρια σε δώδεκα Έλληνες founders, ενώ μόνο το 2025 το χαρτοφυλάκιό της Endeavor Greece άντλησε περίπου τετρακόσια εβδομήντα εκατομμύρια δολάρια σε νέα κεφάλαια, με τη Reflection AI και τη Runway να συγκεντρώνουν 2,3 δισεκατομμύρια. Έξι ελληνικές εταιρείες βρέθηκαν, παράλληλα, στο Global Outliers Class της Endeavor, στο κορυφαίο 5% των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών του παγκόσμιου δικτύου. Αυτές οι διακρίσεις δεν είναι αυτοσκοπός αλλά είναι ένδειξη ότι το οικοσύστημα αποκτά διεθνή ρυθμό και αυτοπεποίθηση, αναφέρει η κ. Σμπώκου.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το Scale Up Program, το πρόγραμμα στήριξης πρώιμου σταδίου, που το 2025 πρόσθεσε δύο νέες ομάδες και έξι νέες εταιρείες. Σήμερα αριθμεί εξήντα ενεργές εταιρείες με ιδρυτές σε δεκαπέντε χώρες, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της Endeavor να φέρνει ταλέντο στην Ελλάδα και να χτίζει εδώ διεθνείς επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, τα εταιρικά προγράμματα καινοτομίας, από το OPAP Forward, που έχει στηρίξει δεκάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες θέσεις εργασίας, μέχρι το Visa Innovation Program Europe, ενώ το Rise Up που ολοκληρώθηκε με την Κωτσόβολος, λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στην καινοτομία και την πραγματική οικονομία.

Πίσω από τους αριθμούς των επενδύσεων και τα headlines των exits, υπάρχει όμως και άλλη κρίσιμη διάσταση. Όπως έχει επισημάνει και ο Παναγιώτης Καραμπίνης, managing director Endeavor Greece, οι εταιρείες του οικοσυστήματος της Endeavor δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, συγκρατούν και επαναπατρίζουν ταλέντο, ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας και συμβάλλουν στη σταδιακή αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Όπως ειπώθηκε και στη διάρκεια της βραδιάς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παραγωγή κερδών, αλλά η διάχυση της αξίας στην κοινωνία, στην απασχόληση και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Χαρακτηριστικό ήταν ότι στις συζητήσεις που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε με κορυφαίους και ισχυρούς επιχειρηματίες που στηρίζουν ενεργά την Endeavor, το κοινό νήμα δεν ήταν η αυτοπροβολή. Αντίθετα, αυτό που επαναλαμβανόταν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο ήταν η ανάγκη προσφοράς. Θέλουμε να δώσουμε χώρο στη νέα γενιά», μας είπαν χαρακτηριστικά. Όπως τόνισαν, στόχος είναι να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και να δούμε τη χώρα να αλλάζει και να συνεχίζει σε αυτή την πορεία. Όταν η κουβέντα πήγαινε στο έργο τους, πολλοί έσπευδαν ευγενικά να υποβαθμίσουν τον προσωπικό τους ρόλο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τους ενδιαφέρει να γράφεται κάτι για τους ίδιους. Αυτό που τους απασχολεί είναι το αποτέλεσμα. Oι επιχειρήσεις που χτίζονται, οι άνθρωποι που απασχολούνται, οι αλλαγές που γίνονται στην πράξη. Χαμηλών τόνων επιχειρηματίες, με έργα που τρέχουν και αλλάζουν την Ελλάδα, απασχολώντας χιλιάδες εργαζόμενους, χωρίς να επιδιώκουν τα φώτα.

Έμφαση από όλους όσοι συμμετείχαν, δόθηκε περισσότερο στο αύριο, σε περισσότερη συνεργασία, στον ισχυρότερο περιφερειακό ρόλο για την Ελλάδα, σε μία πιο τολμηρή, global-first νοοτροπία απέναντι στις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επόμενες ευκαιρίες θα έρθουν από την ενότητα και τη φιλοδοξία, αναφέρει στο μήνυμά της η κ. Σμπώκου, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για τη συνέχεια. Το μήνυμα αυτό δεν ακουγόταν σαν σύνθημα, έμοιαζε περισσότερο με κοινό στόχο, ότι η Endeavor δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ, ούτε μια λέσχη επιτυχίας, αλλά ένας ανοιχτός μηχανισμός εμπιστοσύνης, γνώσης και επιστροφής αξίας.