Η νέα χρονιά ξεκινά συνήθως με μια κοινή υπόσχεση: περισσότερη κίνηση, καλύτερη φυσική κατάσταση, μεγαλύτερη φροντίδα της υγείας. Είτε πρόκειται για τα πρώτα βήματα στην άσκηση είτε για πιο συγκεκριμένους fitness στόχους, ένα smartwatch μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο να μείνει κανείς συνεπής και παρακινημένος.

Τα smartwatches της Huawei έχουν σχεδιαστεί ακριβώς με αυτή τη φιλοσοφία: να παρακολουθούν, να καθοδηγούν και να ενθαρρύνουν την καθημερινή προσπάθεια, χωρίς να γίνονται ποτέ πιεστικά. Στις φετινές Χριστουγεννιάτικες προσφορές, η εταιρεία φέρνει στο προσκήνιο μια ολοκληρωμένη σειρά smartwatches που απευθύνεται σε κάθε τύπο χρήστη: το Watch Fit 3 για καθημερινή δραστηριότητα, τα Watch Fit 4 και Watch GT 5 για πιο συστηματική άσκηση, τη σειρά Watch GT 6 για όσους θέλουν ισορροπία ανάμεσα σε wellbeing και στυλ και, στην κορυφή της σειράς, το Watch Ultimate 2 για προπονήσεις, outdoor δραστηριότητες και υψηλές απαιτήσεις.

Το smartwatch που φροντίζει την υγεία σου, κάθε μέρα

Η φιλοσοφία των smartwatches της Huawei βασίζεται σε έναν απλό άξονα: καθημερινή φροντίδα της υγείας, χωρίς υπερβολές και χωρίς να απαιτείται τεχνική εξοικείωση. Από την παρακολούθηση ύπνου και καρδιακού ρυθμού μέχρι την καταγραφή δραστηριότητας και stress, τα wearables της Huawei λειτουργούν σαν ένας διακριτικός «σύμμαχος» που βρίσκεται πάντα στον καρπό σου.

Και το σημαντικότερο: όλα τα smartwatches της Huawei λειτουργούν κανονικά με Android και iOS, επιτρέποντας άμεση σύνδεση με το κινητό, ανεξαρτήτως οικοσυστήματος.

Watch Ultimate 2: Το premium smartwatch που θέτει τον πήχη

Αν υπάρχει ένα smartwatch που ξεχωρίζει φέτος, αυτό είναι το Watch Ultimate 2. Πρόκειται για το πιο premium wearable της Huawei, σχεδιασμένο για όσους θέλουν κορυφαία ανθεκτικότητα, ακρίβεια στην πλοήγηση και προηγμένες λειτουργίες για άκρως απαιτητικές συνθήκες. Η στιβαρή μεταλλική κατασκευή, η μεγάλη αυτονομία και τα εξελιγμένα health features το καθιστούν ιδανικό τόσο για outdoor δραστηριότητες – συμπεριλαμβανομένων των καταδύσεων- όσο και για έντονη καθημερινή χρήση.

Στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων προσφορών, το Watch Ultimate 2 διατίθεται στα 899€ στην έκδοση Black και στα 999€ στην έκδοση Titanium και συνοδεύεται με δώρο τα FreeBuds 6, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο premium πακέτο που καλύπτει τόσο την παρακολούθηση υγείας όσο και την καθημερινή επικοινωνία και ψυχαγωγία.

Watch GT 6 & GT 6 Pro: Ισορροπία ανάμεσα σε στιλ και wellbeing

Η σειρά Watch GT 6 και Watch GT 6 Pro απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα smartwatch που να συνδυάζει κομψό design με ουσιαστική λειτουργικότητα. Με premium αισθητική, φωτεινή οθόνη και μπαταρία μεγάλης διάρκειας, τα μοντέλα της σειράς είναι ιδανικά για ολοήμερη χρήση, από το γραφείο μέχρι την προπόνηση.

Παράλληλα, διαθέτουν εξελιγμένες λειτουργίες υγείας που παρακολουθούν με ακρίβεια τον ύπνο, την καρδιακή λειτουργία και τις καθημερινές συνήθειες, βοηθώντας τον χρήστη να αποκτήσει καλύτερη εικόνα του σώματός του.

Στις γιορτινές προσφορές το Watch GT 6 διατίθεται στα 229€ και το Watch GT 6 Pro στα 349€, τοποθετώντας τα ανάμεσα στις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας τους.

Smartwatches για κάθε στόχο και κάθε ρυθμό ζωής

Η γκάμα της Huawei καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και ηλικιακές ομάδες. Το Watch GT 5, που διατίθεται στα 189€, αποτελεί μία σταθερή επιλογή για όσους θέλουν αξιόπιστη παρακολούθηση άθλησης και υγείας. Υποστηρίζει λειτουργίες ανάλυσης τρεξίματος, συναισθηματικής ευεξίας, ΗΚΓ και έχει διάρκεια μπαταρίας έως και 2 εβδομάδες.

Τα Watch Fit 4 και Watch Fit 4 Pro, με τιμές 119€ και 199€ αντίστοιχα, απευθύνονται σε πιο active χρήστες που προτιμούν ελαφριά κατασκευή, χρώμα και άνεση. Είναι το smartwach που δημιουργεί μία αρμονική συμβίωση ανάμεσα σε κομψότητα και δύναμη. Διασφαλίζει ότι δεν θα χάσεις ούτε στιγμή – είτε εξερευνάς την άγρια φύση είτε έχεις μία απαιτητική εβδομάδα στην εργασία σου.

Τέλος, το Watch Fit 3, στα 99€, παραμένει μία από τις πιο value-for-money επιλογές για νέους και για όσους που θέλουν να ξεκινήσουν την εμπειρία ενός smartwatch χωρίς συμβιβασμούς. Ένα λεπτό έξυπνο ρολόι με πάχος μόλις 9,9 mm και βάρος 26 γραμμάρια.

Γιατί ένα smartwatch είναι το πιο έξυπνο χριστουγεννιάτικο δώρο

Σε αντίθεση με άλλα gadgets, ένα smartwatch δεν εντυπωσιάζει μόνο την πρώτη μέρα. Γίνεται μέρος της καθημερινότητας, βοηθά στην οργάνωση, στην κίνηση και στη φροντίδα της υγείας. Και όταν συνδυάζεται με τις Χριστουγεννιάτικες προσφορές της Huawei, μετατρέπεται σε μια επένδυση με ουσιαστική αξία.

Γι’ αυτό και φέτος, το πιο δυνατό ξεκίνημα για τη νέα χρονιά μπορεί να χωρέσει… στον καρπό.

Οι προσφορές διατίθενται από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei από 1 έως 31 Δεκεμβρίου. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται από τα καταστήματα.