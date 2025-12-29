Ο Δώρος Δημοσθένους, ένας από τους πιο εσωτερικά ειλικρινείς τραγουδιστές της γενιάς του, επιστρέφει στη σκηνή με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Έλβις Πρίσλεϊ· όχι στον μύθο, αλλά στη φωνή, την ενέργεια και την αλήθεια που εκείνος άφησε πίσω του.

Η παράσταση στο Half Note Jazz Club, δεν είναι ούτε αναβίωση ούτε ρετρό-γιορτή. Είναι μια πρόταση για τον τρόπο που η μουσική μπορεί να συνομιλεί με το τώρα, με την αλήθεια της στιγμής, και με την αίσθηση της φωνής ως μέλους αυτού που ονομάζουμε «ζωντανή τέχνη».

Με αφορμή την επετειακή παράσταση στο Half Note, ο Δώρος Δημοσθένους μιλά στο Newsbeast για το πώς ένας rock ’n’ roll θρύλος συναντά την προσωπική του διαδρομή. Και όπως μας τονίζει: «Ο Έλβις δεν χρειάζεται αντιγραφή. Ο Έλβις χρειάζεται κατανόηση.»

– Γιατί επέλεξες να αφιερώσεις μια παράσταση στον Έλβις Πρίσλεϊ;

Ο Έλβις δεν είναι απλώς ένας τραγουδιστής∙ είναι σημείο αναφοράς στην ιστορία της μουσικής. Δεν με συγκίνησε η εποχή του ή η εικόνα του, αλλά η αλήθεια που έβγαζε η φωνή του. Αυτή η φωνή δεν ήταν μόδα, δεν ήταν στυλ· ήταν μια ανάγκη έκφρασης. Στη διαδρομή μου έχω περάσει από μιούζικαλ, jazz, swing, λαϊκά και έντεχνα μονοπάτια, αλλά πάντα έψαχνα αυτό που ο Έλβις είχε κατορθώσει: να ενσωματώνει το συναίσθημα στην ίδια του την ανάσα.

– Στις 8 Ιανουαρίου συμπληρώνονται 90 χρόνια από τη γέννησή του. Ήταν τυχαία η επιλογή της παράστασης;

Τα γενέθλια του Έλβις λειτούργησαν ως ωραία, συμβολική αφορμή, αλλά η παράσταση υπήρχε μέσα μου πριν από αυτή την ημερομηνία. Τα 90 χρόνια ήταν μια ευκαιρία να τιμήσουμε τον άνθρωπο και την επίδρασή του, όχι απλά να γιορτάσουμε μια επέτειο.

– Θυμάσαι την πρώτη φορά που άκουσες Έλβις; Τι σε γοητεύει περισσότερο σ’ αυτόν;

Θυμάμαι φυσικά ότι η πρώτη μου έγχρωμη ταινία που είδα στο σινεμά σε ηλικία 6 χρονών, ήταν το Fun in Acapulco που έβλεπα έναν πανέμορφο τύπο να τραγουδάει και να χορεύει, αλλά μια αίσθηση που υπήρχε πάντα στην ακρόασή μου. Αυτό που με γοητεύει πιο πολύ είναι πως δεν τραγουδούσε απλώς· εμπότιζε το τραγούδι με ενέργεια και αλήθεια. Η φωνή του ήταν σώμα, κίνηση, ένταση. Δεν φοβόταν να εκτεθεί κι αυτό για μένα είναι το πιο σπουδαίο.

– Γιατί πιστεύεις ότι μέχρι σήμερα οι νεότερες γενιές ακούνε Έλβις και επηρεάζονται από εκείνον;

Δεν είναι θέμα δεκαετίας ή είδους. Οι νέοι σήμερα ακούνε Έλβις γιατί σε επίπεδο ουσίας αυτός ο άνθρωπος μίλησε για την ελευθερία της έκφρασης. Για το πάθος να κινείσαι, να φωνάζεις, να αγαπάς χωρίς να δίνεις δικαιώματα. Αυτή η ανάγκη δεν παλιώνει ποτέ.

– Στην παράσταση στο Half Note τι θα δούμε;

Στο Half Note δεν θα δείτε μίμηση. Θα δείτε μια συνομιλία. Ερμηνεύω τραγούδια του Έλβις χωρίς imitation – τα προσεγγίζω μέσα από τη δική μου αισθητική και την εμπειρία μου. Ο στόχος είναι να αναδειχθεί η ουσία και όχι το περίβλημα. Θα ακούσετε και στιγμές γνωστών κομματιών, αλλά και επιλογές που φωτίζουν πλευρές του Έλβις λιγότερο προφανείς.

– Πώς θα τον προσεγγίσεις, δηλαδή, σκηνικά; Είναι «παγίδα» οι χαρακτηριστικές φιγούρες του;

Είναι μεγάλη παγίδα να προσπαθείς να αναπαράγεις τις χαρακτηριστικές χορευτικές φιγούρες ή το στυλ. Ο Έλβις δεν ήταν εικόνα – ήταν ενέργεια. Εγώ θέλω να τον προσεγγίσω μέσα από τη μουσική, την αναπνοή, την αλήθεια. Όχι με πόζες. Οι εικόνες μπορούν να υπάρχουν στη μνήμη, αλλά στη σκηνή επιλέγω να δουλέψω με αυτό που νιώθω και αυτό που ακούω.

– Υπάρχει κάποιο τραγούδι του που σε δυσκόλεψε περισσότερο; Ποιο απολαμβάνεις περισσότερο ζωντανά;

Ο Έλβις είναι απαιτητικός γιατί δεν είναι «τεχνικά δύσκολος» – είναι αληθινός. Το δύσκολο είναι να σταθείς απέναντί του χωρίς να μοιάζει η εκτέλεση απλή αναπαράσταση. Ζωντανά, απολαμβάνω ιδιαιτέρως τις τρυφερές δυναμικές μπαλάντες της δεκαετίας του ’70, τραγούδια που παίζουν τόσο με τη φωνή όσο και με την ψυχή.

– Πώς θα «συνομιλήσει» το rock ’n’ roll του Έλβις με την τζαζ ατμόσφαιρα του Half Note;

Το rock ’n’ roll και η τζαζ σχετίζονται βαθιά – και τα δύο υπήρξαν μορφές έντονης αυτοσχεδιαστικής ελευθερίας. Το Half Note είναι χώρος ακρόασης και μουσικής ποιότητας, όχι απλά ένα θέμα εικόνας.

Όταν το rock ’n’ roll αντιμετωπίζεται με σεβασμό στη φόρμα, στον ρυθμό και στην αίσθηση, τότε – όπως στη τζαζ – γίνεται διάλογος. Εκεί νομίζω βρίσκεται η μαγεία αυτής της συνάντησης.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ο Δώρος Δημοσθένους επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club με μια νέα, εκρηκτική μουσική παράσταση αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Έλβις Πρίσλεϊ, τον καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα την ιστορία της μουσικής.

Με την αστείρευτη ενέργειά του, τη μοναδική σκηνική του παρουσία και τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του δύναμη, ο Δώρος Δημοσθένους μάς προσκαλεί να υποδεχθούμε τη νέα χρονιά με ρυθμό, λάμψη και καθαρό rock ’n’ roll.

Η παράσταση «Rocking New Year!» αναβιώνει τη μαγεία του θρυλικού Elvis Presley, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια από όλο το ρεπερτόριό του — από τα δυναμικά rock ’n’ roll hits που ξεσηκώνουν μέχρι τις εμβληματικές μπαλάντες που σημάδεψαν εποχές. Μια παράσταση γεμάτη κέφι, χορό και νοσταλγία, που μας μεταφέρει στη χρυσή εποχή της αμερικανικής μουσικής.

