Ο Αχμέντ αλ Αχμέντ, ο άνδρας που χαρακτηρίστηκε ήρωας για την αντιμετώπιση ενός από τους ένοπλους στην αντισημιτική επίθεση στην παραλία Bondi της Αυστραλίας νωρίτερα αυτό το μήνα, μίλησε για τη σφαγή και αναφέρθηκε στη στιγμή που αντιμετώπισε τον τρομοκράτη.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο CBS News, ο αλ Αχμέντ είπε ότι «δεν ανησυχούσε για τίποτα» εκτός από τις ζωές που θα μπορούσε ενδεχομένως να σώσει καθώς προσπαθούσε να αφοπλίσει τον ένοπλο.

«Ο στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον εμποδίσω να σκοτώσει έναν άνθρωπο και να μην σκοτώσει αθώους ανθρώπους», θυμήθηκε. «Ξέρω ότι έσωσα πολλούς, αλλά λυπάμαι για όσους χάθηκαν».

Ο αλ Αχμέντ, ένας Συροαυστραλός μουσουλμάνος ιδιοκτήτης καταστήματος, έχει λάβει επαίνους διεθνώς για τον αφοπλισμό ενός από τους δύο ένοπλους που κατηγορούνται για τη μαζική δολοφονία της 14ης Δεκεμβρίου, η οποία ήταν η χειρότερη στην Αυστραλία από το 1996. Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας τον έδειξαν να πηδάει από πίσω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο κατά μήκος της παραλίας και να παλεύει με έναν από τους δράστες στο έδαφος, αφοπλίζοντάς τον με επιτυχία πριν ο αλ Αχμέντ τραυματιστεί ο ίδιος.

«Πήδηξα στην πλάτη του, τον χτύπησα. Τον κρατάω με το δεξί μου χέρι και αρχίζω να λέω μια λέξη, ξέρεις, σαν να τον προειδοποιώ, ρίξε το όπλο σου, σταμάτα αυτό που κάνεις, και όλα γίνονται πολύ γρήγορα», είπε ο αλ Αχμέντ για την προσπάθειά του να αφαιρέσει το όπλο από τα χέρια του ενόπλου. «Και συναισθηματικά, κάνω κάτι, νιώθω κάτι, μια δύναμη στο σώμα μου, στον εγκέφαλό μου… Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται μπροστά μου, δεν θέλω να ακούω το όπλο του, δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να ουρλιάζουν και να ικετεύουν, να ζητούν βοήθεια, και αυτό είναι η ψυχή μου που μου ζητά να το κάνω».

«Όλα στην καρδιά μου, στον εγκέφαλό μου, τα πάντα, λειτούργησαν μόνο για να καταφέρω να σώσω τη ζωή των ανθρώπων», συμπλήρωσε.

Η ένοπλη επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια εορτασμού της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα και είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ, σύμφωνα με δηλώσεις Αυστραλών και Αμερικανών αξιωματούχων. Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 40 νοσηλεύτηκαν.

Η αστυνομία αναγνώρισε τους δράστες ως τον 50χρονο Σατζίντ Άκραμ, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικούς στο σημείο του συμβάντος, και τον 24χρονο γιο του, Ναβίντ Ακράμ.