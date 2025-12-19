Ο Αχμέντ αλ Αχμέντ, ιδιοκτήτης καταστήματος καπνικών προϊόντων, ο οποίος τραυματίστηκε αφού αφόπλισε έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ την Κυριακή, έλαβε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δολάρια δωρεές από όλο τον κόσμο για το θάρρος και την ηρωική του πράξη.

Καθώς του παρέδιδαν επιταγή ύψους 2.533.585 δολαρίων στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο ίδιος είπε με δυο λέξεις: «Το αξίζω;».

Ο influencer Ζακέρι Ντερενιόφσκι, που παρέδωσε την πινακίδα του «GoFundMe», ρώτησε τον Αχμέντ αλ Αχμέντ για το μήνυμά του προς τον κόσμο, με εκείνον να τονίζει: «Στηρίξτε ο ένας τον άλλον, όλοι οι άνθρωποι και ξεχάστε ό,τι κακό έγινε», σηκώνοντας τη γροθιά του.

«Συνεχίστε να σώζετε ζωές».

Όταν επενέβη στην επίθεση, η οποία κόστισε τη ζωή σε 15 άτομα κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χάνουκα στο Bondi Beach, το έκανε «από καρδιάς», όπως δήλωσε.

«Όλοι ήταν χαρούμενοι», είπε. «Αξίζουν να χαρούν και είναι δικαίωμά τους. Αυτή η χώρα είναι η καλύτερη στον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, τον επισκέφτηκε στο «St George Hospital» νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς τον «τον καλύτερο που έχει η χώρα μας».

«Δεν μπορείς να πολεμήσεις το μίσος με μίσος»

Ο Αχμέντ αλ Αχμέντ ήταν μέρος ενός ευρύτερου κύματος πολιτών του Σίδνεϊ που ανταποκρίθηκαν στη βία προστατεύοντας τους γύρω τους και καλώντας σε ενότητα ανάμεσα στις πολυπολιτισμικές κοινότητες της Αυστραλίας.

Το πρωί της Παρασκευής, εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν με κουπιά από την παραλία Bondi, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Μια διαδικτυακή αφίσα για την εκδήλωση καλούσε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, υπογραμμίζοντας ότι «η διαφορετικότητα είναι η δύναμή μας».

Ο Αμαντίπ Σινγκ-Μπόλα, ένας παρευρισκόμενος που βοήθησε την Αστυνομία να ακινητοποιήσει έναν από τους υπόπτους, είπε στο SBS News ότι τον παρηγόρησε ο τρόπος με τον οποίο άνθρωποι διαφορετικών πολιτισμών βοήθησαν ο ένας τον άλλον μετά την επίθεση.

Πρόσθεσε ότι οι Αυστραλοί πρέπει να θυμούνται τις επόμενες εβδομάδες ότι «δεν μπορείς να πολεμήσεις το μίσος με μίσος».

Ο Αμάρ Σινγκ είναι πρόεδρος της «Turbans 4 Australia», μιας σιχικής φιλανθρωπικής οργάνωσης που παρέχει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, «ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή εθνοτικής καταγωγής».

Η οργάνωση έχει μοιράσει γεύματα αυτήν την εβδομάδα στο Bondi Pavilion.

«Μιλήσαμε με το συμβούλιο. Μας έδωσαν την άδεια να στήσουμε ένα κατάστημα τροφίμων εδώ με ρύζι και κάρι, μπανάνες, νερό και σνακ», είπε ο Σινγκ στο SBS News.

«Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν φροντίζουν τον εαυτό τους μέσα σε όλη αυτή τη θλίψη που βιώνουν».