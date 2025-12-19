«Προδότη» χαρακτηρίζουν αρκετοί τον έναν από τους ανθρώπους που έσωσε δεκάδες ζωές κατά την αιματηρή επίθεση σε εβραϊκή εκδήλωση για το Χάνουκα στην παραλία Bondi της Αυστραλίας, τον Σύρο-Αυστραλό μουσουλμάνο που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν αφόπλισε έναν από τους ενόπλους.

Μετά τη δημοσίευση άρθρου από το ειδησεογραφικό μέσο «Ramallah News», με έδρα τη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο 43χρονος Αχμέντ αλ Αχμέντ για να σώσει τους ανθρώπους που κινδύνευαν, πολλοί αναγνώστες του μέσου εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του και προσευχήθηκαν να μην αναρρώσει από τα σοβαρά τραύματά του, σύμφωνα με ανάλυση του ισραηλινού οργανισμού Palestinian Media Watch (PMW).

Ενώ η πράξη του Αχμέντ παρουσιάστηκε ως μια «ιστορία που προκαλεί αισιοδοξία» για το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, σε αντίθεση με τα τραγικά γεγονότα της «σφαγής της Κυριακής», τουλάχιστον το 75% των 1.000 σχολίων στην ανάρτηση του Ramallah News ήταν εχθρικά, όπως δήλωσε στην εφημερίδα «The Australian» ο Άαρον Σαπίρο, Αυστραλός και ανώτερος ερευνητής του PMW.

«Μακάρι η σφαίρα να είχε χτυπήσει την καρδιά σου», έγραψε ένας σχολιαστής.

«Είθε ο Αλλάχ να μη σε θεραπεύσει», ανέφερε άλλος.

(Δείτε τη στιγμή που ο Αχμέντ αλ Αχμέντ αφοπλίζει τον έναν από τους δράστες):

43 yaşındaki manav, kahramanlığıyla dünya gündeminde ilk sırayı aldı



Suriyeli Ahmed Al Ahmed'in Sidney'deki terör eyleminde saldırganı etkisiz hale getirdiği anların görüntüleri viral oldu pic.twitter.com/qJMGHBqOno — DW Türkçe (@dw_turkce) December 15, 2025

Ένας χρήστης του Facebook κατηγόρησε τον Αχμέντ ότι πούλησε τη ζωή του «για την ασφάλεια των Εβραίων», ενώ άλλος τον κατηγόρησε επειδή σταμάτησε τις δολοφονικές ενέργειες ενός άλλου μουσουλμάνου άνδρα, του Σατζίντ Άκραμ, ενός από τους φερόμενους ως δράστες.

«Είθε ο Θεός να σου στείλει μια ασθένεια χωρίς θεραπεία», αναφερόταν σε μία από τις αναρτήσεις.

Πολλές δημοσιεύσεις επαναλάμβαναν εκκλήσεις να πεθάνει ο Αχμέντ και να υποστεί «αιώνια καταδίκη» για τις πράξεις του, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν την πίστη του, χαρακτηρίζοντάς τον «άθεο» και υποστηρίζοντας ότι αφόπλισε τον ένοπλο για «οικονομικό όφελος».

Ο ένας από τους δράστες

Άλλοι σχολιαστές διέδωσαν επίσης αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας, υποστηρίζοντας ότι η μαζική επίθεση στην Αυστραλία οργανώθηκε από την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ.

Μόλις το 20% των σχολίων ήταν υποστηρικτικά προς τον Αχμέντ, χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα» που ακολούθησε την «αληθινή καθοδήγηση του Ισλάμ» για να υπερασπιστεί τον συνάνθρωπό του.

Δεκαπέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι 10 ετών, σκοτώθηκαν στην επίθεση, η οποία ήταν η φονικότερη που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία τα τελευταία 30 χρόνια.

Παρά το κύμα μίσους και τις αντισημιτικές δηλώσεις στην ενότητα σχολίων του Ramallah News, η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε την επίθεση στο Bondi Beach ως φρικτή πράξη «εξτρεμισμού και τρομοκρατίας».

Ωστόσο, στην ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Αρχής δεν αναφερόταν ότι τα θύματα της επίθεσης ήταν Εβραίοι που γιόρταζαν το Χάνουκα, σύμφωνα με τη New York Post.