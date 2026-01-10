Με τον Ταρέμι να σκοράρει και να έχει και την ασίστ για το γκολ του Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και είναι στο +2 από την ΑΕΚ, η οποία την Κυριακή (11/1) αντιμετωπίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και είχαν την πρώτη τους καλή ευκαιρία στο 3′ με τον Μαρτίνς που δεν κατάφερε να νικήσει τον Κοσέλεφ, για να ακολουθήσει στο 7′ το δοκάρι σε κεφαλιά του Ρέτσου μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Γιαζίτσι.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και στη συνέχεια προσπάθησε να βγει μπροστά και αυτή του Ντούσαν Κέρκεζ, η οποία είχε κάποιες τελικές προσπάθειες αλλά δεν κατάφερε να γίνει πραγματικά επικίνδυνη.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε κάπως μετά το πρώτο 20λεπτο και ο προπονητής των Πειραιωτών δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για κάποια λάθη των παικτών του, στο 35ο λεπτό όμως όλα έγιναν σωστά: Ο Ταρέμι πήρε τη μπάλα από δεξιά, έκανε ωραία κίνηση και βρήκε στο πίσω δοκάρι τον Μαρτίνς που νίκησε τον Κοσέλεφ για το 0-1.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει με στόχο το δεύτερο γκολ πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, τελικά όμως το πέτυχε στα πρώτα λεπτά του δεύτερου: Στο 56′ ο Τσικίνιο πέρασε την πάσα για τον Ταρέμι και αυτός με ωραίο τελείωμα έγραψε το 0-2.

Ο Κέρκεζ έκανε αμέσως μετά δύο αλλαγές για τον Ατρόμητο αλλά δεν μπορούσε πλέον να αλλάξει το αποτέλεσμα καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει στη συνέχεια κι αυτός τις αλλαγές του και το 2-0 να παραμένει ως το τέλος.

Έτσι, ο Ολυμπιακός πήγε στους 39 βαθμούς και περιμένει να δει τι θα κάνει την Κυριακή (11/1) η ΑΕΚ, η οποία έχει 37, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης (77′ Μουντές), Μουτουσαμί (57′ Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα (87′ Γκαρθία), Μίχορλ, Μπάκου (87′ Αμπαρτζίδης), Φαν Βέερτ (57′ Τζοβάρας).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε (85′ Καλογερόπουλος), Γκαρθία, Γιαζίτσι (69′ Νασιμέντο), Τσικίνιο (85′ Μουζακίτης), Μαρτίνς (78′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (85′ Γιάρεμτσουκ).