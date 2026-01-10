Απίστευτη ληστεία σημειώθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου ένας 21χρονος άνδρας, προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από το θύμα του, έβαλε τον σκύλο του να του επιτεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της ληστείας χρησιμοποίησε τον σκύλο, ένα μεγαλόσωμο πίτμπουλ, για να τραυματίσει σοβαρά τον 30χρονο μικροεπαγγελματία, ο οποίος βρισκόταν στην οδό Μένανδρου στην Ομόνοια και κατευθυνόταν προς τη δουλειά του.

Το θύμα, αλλά και η σύζυγός του, περιέγραψαν την τρομακτική επίθεση του σκύλου όπως την βίωσαν, ενώ σοκάρουν οι φωτογραφίες από τις δαγκωματιές που δέχτηκε ο άνδρας στην προσπάθειά του να ξεφύγει.

«Έδωσε εντολή στον σκύλο “τώρα πάρ’ τον”» είπε η σύζυγος του θύματος, ενώ ο 30χρονος περιέγραψε: «Με ρώτησε τι έχω μέσα στην τσάντα μου, και με τραβάει κάτω. Ο σκύλος πέφτει κάτω και αυτός και με δάγκωνε ενώ ο άλλος με βάραγε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει καταγωγή από το Ιράν και χρησιμοποιούσε τον σκύλο του συχνά ως «όπλο». Όταν εντόπισε τον 30χρονο, ξεκίνησε να τον γρονθοκοπεί, ενώ την ώρα που το θύμα ζήτησε βοήθεια, εκείνος έδωσε εντολή στο σκυλί να επιτεθεί.

«Αν δουν ότι κάποιος μπορεί να τους αντισταθεί, δίνουν εντολή στον σκύλο», πρόσθεσε η σύζυγος.

Ο δράστης εντοπίστηκε από την αστυνομία στην οδό Χαλκοκονδύλη. Όταν είδε τους αστυνομικούς, τράπηκε σε φυγή, όμως τελικά συνελήφθη. Πρόκειται για γνώριμο των αρχών, ο οποίος έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.