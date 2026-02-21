Η αγαπημένη σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» έρχεται με καταιγιστικές εξελίξεις. Μυστικά αποκαλύπτονται, σχέσεις δοκιμάζονται, έρωτες, προδοσίες και επικίνδυνα παιχνίδια εξουσίας μπλέκονται σε μια εβδομάδα γεμάτη ανατροπές.

Ο Παυλής μαθαίνει σκληρές αλήθειες για το παρελθόν τής Δάφνης.

Η Ασπασία καταρρέει μέσα στη φυλακή.

Ο Λυκούργος αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο Κωνσταντίνος έχει παράνομο δεσμό με τη Φρύνη.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 23 έως και την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου:

Επεισόδιο 86 Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στις 23:00

Ο Πότης ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά του στη Μυρτώ. O Κωνσταντίνος κι η Φρύνη, παραδίδονται στον έρωτά τους, χωρίς αναστολές. Την ίδια ώρα, ο Λυκούργος, ενώνει τα κομμάτια του παζλ. Ένας συνειρμός, μια λεπτομέρεια τον οδηγούν στην αλήθεια για τον γαμπρό του και τη Φρύνη. Η Δάφνη εμφανίζεται στο νοσοκομείο κι ο Μανώλης της επιτρέπει να μπει στο δωμάτιο του Παυλή όσο εκείνος κοιμάται. Τα δάκρυα της τρέχουν ποτάμι κι ο Παυλής αρχίζει να ξυπνά. Παράλληλα, ο Μιχάλης επιστρέφει στη Μάνη κι η Αθηνά τον καλωσορίζει ξανά στην εταιρεία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Μια άγρια συμπλοκή ξεσπά στη φυλακή ανάμεσα στη Ρένα και τη Βιολέτα και η Ασπασία μπαίνει στη μέση για να τις χωρίσει. Αργότερα, η Ασπασία νιώθει έναν οξύ πόνο στο στήθος και καταρρέει. Ο Μανώλης αποκαλύπτει στον Παυλή τη σκληρή αλήθεια για το παρελθόν της Δάφνης. Κι ενώ ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη συνεχίζουν τις ανέμελες βόλτες τους στην Αθήνα, πιστεύοντας πως κανείς δεν τους βλέπει, κάποιος τους αναγνωρίζει και τους φωτογραφίζει σε μια τρυφερή στιγμή.

Επεισόδιο 87 Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 23:00

Ο Παυλής σοκάρεται από την αλήθεια που μαθαίνει σχετικά με τη Δάφνη, από την άλλη, όμως, δείχνει σκεπτικός και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τις πληροφορίες. Η Ασπασία μεταφέρεται στο χειρουργείο με καρδιακό επεισόδιο και η Κούλα με τον Λεοντιάδη ανησυχούν πάρα πολύ για εκείνη. Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη περνούν τις τελευταίες ξέγνοιαστες ώρες στην Αθήνα. Παράλληλα, η Αθηνά και η Μαργαρίτα μαθαίνουν για το παράνομο ζευγάρι και συνειδητοποιούν ότι ο Τζον το ήξερε εδώ και καιρό. Την ίδια ώρα, οι υποψίες του Λυκούργου φουντώνουν, χωρίς όμως να έχει απτές αποδείξεις στα χέρια του. Ο Μιχάλης συμβουλεύει τον Κουράκο να πλησιάσει τη Δάφνη, μήπως καταφέρει να της αποσπάσει καμιά πληροφορία για το κύκλωμα. Η Μαριλένα κι ο Λυκούργος ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη δίκη της Ασπασίας και συλλέγουν μάρτυρες. Η Κατερίνα επανεμφανίζεται κι εκβιάζει τον Αντώνη, ζητώντας άλλες 100.000 ευρώ. Ο Κωνσταντίνος εκμυστηρεύεται στον Λυκούργο ότι θα ζητήσει διαζύγιο μόλις γεννήσει η Ισμήνη.

Επεισόδιο 88 Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 23:00

Ο Λυκούργος προτρέπει τον Κωνσταντίνο να ξανασκεφτεί το θέμα του διαζυγίου, ενώ παράλληλα ενημερώνει τον Στάθη πως έχουν μαζευτεί σύννεφα πάνω από τη σχέση του Κωνσταντίνου και της Ισμήνης. Ο Παρασκευάς στρέφεται στο διάβασμα, αφήνοντας πίσω του τις ανασφάλειες σε σχέση με τη Φρύνη, κι έτσι της δημιουργεί ακόμα περισσότερες τύψεις. Ο Ρούσσος κάνει ένα μοιραίο λάθος με μια από τις κοπέλες που διακινεί το κύκλωμα και φέρνει τον Αντώνη σε δύσκολη θέση, ενώ προκαλεί και την οργή της Χριστιάνας. Η διαθεσιμότητα λήγει κι ο Κουράκος επιστρέφει στην υπηρεσία με σκοπό να ξεσκεπάσει το κύκλωμα. Ο Στέφανος κάνει φραγή κλήσεων στον πατέρα του ο οποίος επιμένει να του μιλήσει. Η Ασπασία επιστρέφει στο κελί της κι η Κούλα προσπαθεί να της δώσει κουράγιο, μιας και η δίκη βρίσκεται προ των πυλών. Ο Παυλής παίρνει εξιτήριο και η Αλεξάνδρα αποφασίζει να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Εκείνος, όμως, έχει άλλα σχέδια: θέλει να πάει στη Μάνη για να βρει τη Δάφνη.