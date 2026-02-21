Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά, μεσημέρι Σαββάτου 21/2, στη διασταύρωση των οδών Μακρή με Χαριλάου Τρικούπη στο Αγρίνιο.

Στο τροχαίο έχουν εμπλακεί τέσσερα οχήματα που έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. που κινούνταν επί της Χαριλάου Τρικούπη εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο επαγγελματικό όχημα.

Εν συνεχεία, συγκρούστηκε με δύο ακόμα οχήματα, ένα Ι.Χ. και ταξί, πριν καταλήξει πάνω σε κορμό δέντρου, αμέσως μετά τη συμβολή με την οδό Μακρή.

Στις κεντρικές οδούς έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο ένεκα του τροχαίου. Επί τόπου έσπευσε ισχυρή δύναμη της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, ενώ σταθμός του ΕΚΑΒ μετέφερε προληπτικά δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr προσωρινά η διέλευση των οχημάτων στις αρχές της Τρικούπη έχει απαγορευθεί, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται στην οδό Βότση.

