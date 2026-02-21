Σε τροχιά καθολικής εφαρμογής μπαίνει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με το 2026 να αποτελεί το ορόσημο για την πλήρη επέκτασή της τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Μετά τα αποτελέσματα που κατέγραψε στους κλάδους όπου εφαρμόζεται ήδη, το μέτρο περνά σε επόμενο στάδιο, με βασικό στόχο τη διαφάνεια στο ωράριο, την καταγραφή της πραγματικής απασχόλησης και τον περιορισμό της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση αυτή παίζει η πλήρης λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη ΙΙ», από τις 16 Φεβρουαρίου. Το σύστημα σηματοδοτεί ένα νέο, πιο ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον, μειώνοντας αισθητά τη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Προσλήψεις, αποχωρήσεις και μεταβολές στοιχείων πραγματοποιούνται με απλούστερες διαδικασίες, ενώ καταργούνται έγγραφα και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις που επιβάρυναν μέχρι σήμερα τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι αποκτούν άμεση πρόσβαση στα εργασιακά τους δεδομένα, γεγονός που ενισχύει τη διαφάνεια και την ενημέρωση γύρω από το ωράριο και τις αποδοχές τους. Για το κράτος, το «Εργάνη ΙΙ» δημιουργεί ένα ενιαίο ψηφιακό αποτύπωμα της αγοράς εργασίας, επιτρέποντας καλύτερους ελέγχους χωρίς την ανάγκη εκτεταμένων επιτόπιων παρεμβάσεων.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας λειτουργεί ως βασικό εργαλείο για την ακριβή καταγραφή της έναρξης και λήξης της εργασίας, αλλά και για την πλήρη αποτύπωση των υπερωριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, η μέχρι σήμερα εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε θεαματική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, αποκαλύπτοντας εργασία που στο παρελθόν δεν καταγραφόταν επισήμως. Ειδικότερα, το 2025 οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 2,45 εκατομμύρια ώρες σε σύγκριση με το 2024, σημειώνοντας άνοδο 53%.

Η εξέλιξη αυτή είχε σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, καθώς ενίσχυσε τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένδειξη ότι ένα μεγάλο μέρος της πραγματικής απασχόλησης περνά πλέον στο φως, με όφελος τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τα δημόσια οικονομικά. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στον τουρισμό, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες εκτοξεύθηκαν κατά 681% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου.

Σημαντική ήταν και η άνοδος στην εστίαση (+181%), στο λιανεμπόριο (+94%) και στη βιομηχανία (+55%), κλάδοι που παραδοσιακά εμφάνιζαν αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας ως προς το ωράριο.

Μέχρι σήμερα, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας έχουν ενταχθεί βασικοί πυλώνες της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η εστίαση, η ενέργεια και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η επόμενη φάση προβλέπει επέκταση σε δραστηριότητες με έντονη ευελιξία ή εποχικό χαρακτήρα, ενώ εκτός παραμένουν προς το παρόν η ιδιωτική υγεία, η εκπαίδευση, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ο πρωτογενής τομέας.

Παράλληλα, εντός του 2026 δρομολογείται η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας και στο Δημόσιο, σε υπουργεία, ΟΤΑ και φορείς, κυρίως για τον έλεγχο του ωραρίου. Η γενικευμένη χρήση της ψηφιακής κάρτας εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ισονομία στην αγορά εργασίας, θα περιορίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα διαμορφώσει ένα πιο αξιόπιστο και διαφανές εργασιακό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια.