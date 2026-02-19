Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου 2026, φέρνοντας ψηφιακή καταγραφή ωραρίου μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και απλοποίηση των εργασιακών διαδικασιών.

Η ενεργοποίηση του νέου συστήματος σηματοδοτεί και την οριστική κατάργηση του «ΕΡΓΑΝΗ Ι», το οποίο πλέον παύει να βρίσκεται σε λειτουργία.

Στόχος του νέου συστήματος

  • η μείωση της γραφειοκρατίας
  • η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας

Στο νέο σύστημα καταγράφονται και αποτυπώνονται όλες οι δηλώσεις:

  • έναρξης απασχόλησης
  • μεταβολής εργασιακής σχέσης
  • λήξης απασχόλησης

Η πρόσβαση πραγματοποιείται από:
  • εργοδότες
  • Επιθεωρητές Εργασίας
  • εργαζόμενους μέσω της πλατφόρμας MyErgani

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

  • Απλουστεύει τις διαδικασίες πρόσληψης (αντί για 4 έντυπα χρησιμοποιείται πλέον 1).
  • Καταργεί τον πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) και το έντυπο Ε9 για τη δήλωση μερικής απασχόλησης.
  • Επιτρέπει την ενιαία παρακολούθηση διαφορετικών μορφών απασχόλησης.
  • Παρέχει άμεσα διαθέσιμη τη μηνιαία εργασιακή κατάσταση κάθε εργαζομένου.

Οι αλλαγές για τους εργαζόμενους

Η ενημέρωση πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας πλήρη εικόνα των όρων απασχόλησης, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδέχονται ή να απορρίπτουν ψηφιακά βασικούς όρους εργασίας.

Επιχειρήσεις

Οι νέες προθεσμίες για τις εργασιακές μεταβολές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Έναρξη απασχόλησης: έως 9 εργάσιμες ημέρες
  • Καταγγελία σύμβασης: 3 εργάσιμες ημέρες
  • Οικειοθελής αποχώρηση: 5 εργάσιμες ημέρες
  • Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου: 5 εργάσιμες ημέρες
  • Συνταξιοδότηση: 5 εργάσιμες ημέρες
  • Αυθαίρετη απουσία: μετά από 4 ημέρες απουσίας απαιτείται όχληση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο και η σύμβαση λύεται μετά από 2 επιπλέον ημέρες