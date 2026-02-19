Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου 2026, φέρνοντας ψηφιακή καταγραφή ωραρίου μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και απλοποίηση των εργασιακών διαδικασιών.
Η ενεργοποίηση του νέου συστήματος σηματοδοτεί και την οριστική κατάργηση του «ΕΡΓΑΝΗ Ι», το οποίο πλέον παύει να βρίσκεται σε λειτουργία.
Στόχος του νέου συστήματος
- η μείωση της γραφειοκρατίας
- η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας
Στο νέο σύστημα καταγράφονται και αποτυπώνονται όλες οι δηλώσεις:
- έναρξης απασχόλησης
- μεταβολής εργασιακής σχέσης
- λήξης απασχόλησης
Η πρόσβαση πραγματοποιείται από:
- εργοδότες
- Επιθεωρητές Εργασίας
- εργαζόμενους μέσω της πλατφόρμας MyErgani
Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις
- Απλουστεύει τις διαδικασίες πρόσληψης (αντί για 4 έντυπα χρησιμοποιείται πλέον 1).
- Καταργεί τον πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) και το έντυπο Ε9 για τη δήλωση μερικής απασχόλησης.
- Επιτρέπει την ενιαία παρακολούθηση διαφορετικών μορφών απασχόλησης.
- Παρέχει άμεσα διαθέσιμη τη μηνιαία εργασιακή κατάσταση κάθε εργαζομένου.
Οι αλλαγές για τους εργαζόμενους
Η ενημέρωση πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας πλήρη εικόνα των όρων απασχόλησης, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδέχονται ή να απορρίπτουν ψηφιακά βασικούς όρους εργασίας.
Οι νέες προθεσμίες για τις εργασιακές μεταβολές διαμορφώνονται ως εξής:
- Έναρξη απασχόλησης: έως 9 εργάσιμες ημέρες
- Καταγγελία σύμβασης: 3 εργάσιμες ημέρες
- Οικειοθελής αποχώρηση: 5 εργάσιμες ημέρες
- Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου: 5 εργάσιμες ημέρες
- Συνταξιοδότηση: 5 εργάσιμες ημέρες
- Αυθαίρετη απουσία: μετά από 4 ημέρες απουσίας απαιτείται όχληση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο και η σύμβαση λύεται μετά από 2 επιπλέον ημέρες