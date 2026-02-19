Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου 2026, φέρνοντας ψηφιακή καταγραφή ωραρίου μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και απλοποίηση των εργασιακών διαδικασιών.

Η ενεργοποίηση του νέου συστήματος σηματοδοτεί και την οριστική κατάργηση του «ΕΡΓΑΝΗ Ι», το οποίο πλέον παύει να βρίσκεται σε λειτουργία.

Στόχος του νέου συστήματος

η μείωση της γραφειοκρατίας

η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας

Στο νέο σύστημα καταγράφονται και αποτυπώνονται όλες οι δηλώσεις:

έναρξης απασχόλησης

μεταβολής εργασιακής σχέσης

λήξης απασχόλησης

Η πρόσβαση πραγματοποιείται από:

εργοδότες

Επιθεωρητές Εργασίας

εργαζόμενους μέσω της πλατφόρμας MyErgani

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Απλουστεύει τις διαδικασίες πρόσληψης (αντί για 4 έντυπα χρησιμοποιείται πλέον 1).

Καταργεί τον πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) και το έντυπο Ε9 για τη δήλωση μερικής απασχόλησης.

Επιτρέπει την ενιαία παρακολούθηση διαφορετικών μορφών απασχόλησης.

Παρέχει άμεσα διαθέσιμη τη μηνιαία εργασιακή κατάσταση κάθε εργαζομένου.

Οι αλλαγές για τους εργαζόμενους

Η ενημέρωση πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας πλήρη εικόνα των όρων απασχόλησης, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδέχονται ή να απορρίπτουν ψηφιακά βασικούς όρους εργασίας.

Οι νέες προθεσμίες για τις εργασιακές μεταβολές διαμορφώνονται ως εξής: