Αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι εργασιακές σχέσεις, καθώς η αγορά εργασίας περνά σε ένα νέο, πλήρως ψηφιακό πλαίσιο λειτουργίας. Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» αντικαθιστά το προηγούμενο μοντέλο και εισάγει αυτοματοποιημένους ελέγχους σε ωράρια, βάρδιες και συμβάσεις, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια παρατυπιών.

Το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης και να προσφέρει συνολική εποπτεία της αγοράς εργασίας. Βασικός στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των διαδικασιών για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, με την κατάργηση μιας σειράς έντυπων υποχρεώσεων, όπως τα έντυπα πρόσληψης, αποχώρησης και ο ετήσιος πίνακας προσωπικού.

Πλέον, κάθε μεταβολή που αφορά μια εργασιακή σχέση δηλώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν ψηφιακά προσλήψεις, αποχωρήσεις, αλλαγές ωραρίων, μεταβιβάσεις εργαζομένων και άλλες τροποποιήσεις, καθιστώντας τη διαδικασία πιο γρήγορη και πιο διαφανή. Όλα τα στοιχεία καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που διευκολύνει τους ελέγχους και ενισχύει τη συμμόρφωση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαλειτουργικότητα του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Το νέο περιβάλλον επιτρέπει τη σύνδεση με λογισμικά μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τα λογιστήρια και περιορίζοντας τα λάθη από διπλές καταχωρίσεις. Παράλληλα, η αναβάθμιση της πλατφόρμας ακολουθεί τα πρότυπα του gov.gr, προσφέροντας πιο φιλική πλοήγηση και ευκολότερη πρόσβαση στους χρήστες.

Στο επόμενο στάδιο, προβλέπεται η διασύνδεση του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» με τον ΕΦΚΑ και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους ελέγχους, καθώς θα επιτρέπει τον ταυτόχρονο εργασιακό και ασφαλιστικό έλεγχο, περιορίζοντας φαινόμενα αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.

Για τις επιχειρήσεις, το νέο ψηφιακό πλαίσιο φέρνει ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής εντύπων όπως ο Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης ήδη υποβληθεισών δηλώσεων και δημιουργείται ενιαία εικόνα για όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων παράλληλης εργασίας. Επιπλέον, εισάγεται η «Μηνιαία Εργασιακή Κατάσταση», η οποία αποτυπώνει αναλυτικά τα στοιχεία κάθε εργασιακής σχέσης.

Την ίδια στιγμή, ειδικοί επισημαίνουν ότι η μετάβαση σε πλήρως αυτοματοποιημένους ελέγχους αυξάνει και την ευθύνη των επιχειρήσεων. Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, ακόμη και μικρά λάθη στις δηλώσεις μπορούν να εντοπιστούν άμεσα και να οδηγήσουν σε κυρώσεις.

Αλλαγές υπάρχουν και για τους εργαζόμενους. Μέσω του αναβαθμισμένου myErgani και της αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας, αποκτούν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία της σύμβασής τους, στο δηλωμένο ωράριο και στις μεταβολές του. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να αποδέχονται ή να απορρίπτουν βασικούς όρους εργασίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ενημέρωση στη σχέση εργαζομένου και εργοδότη.