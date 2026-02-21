Την τριάδα των διαιτητών του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ανακοίνωσε η ΕΟΚ δύο ώρες πριν την έναρξη.

Οι «ερυθρόλευκοι» και οι «πράσινοι», όπως αναμενόταν, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον τελικό που θα γίνει στο Ηράκλειο (21/2, 20:00) και δύο ώρες πριν την έναρξη έγιναν γνωστά τα ονόματα των τριών διαιτητών.

Όπως, λοιπόν, ανακοίνωσε η ΕΟΚ, οι Παπαπέτρου, Τσιμπούρης και Κατραρούχας θα είναι οι τρεις που θα διευθύνουν τον τελικό και stand by θα είναι ο Τηγάνης.

Οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για 13η φορά σε τελικό κυπέλλου, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν κατακτήσει 12 φορές το τρόπαιο συνολικά ενώ οι «πράσινοι» είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις και συγκεκριμένα 21.