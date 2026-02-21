Χαμός επικρατεί στις φυλακές Δομοκού μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη στο παλιό αρχιφυλακείο του σωφρονιστικού καταστήματος. Την ώρα που ο αρχιφύλακας που ήταν μπροστά στο περιστατικό έχει συλληφθεί έγιναν εκτεταμένες έρευνες σε δύο πτέρυγες των φυλακών ενώ στο «κάδρο» έχει μπει η ύπαρξη ενός τέταρτου ατόμου.

Οι έλεγχοι, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και διήρκεσαν περίπου δυόμιση ώρες.

Στη Β1 πτέρυγα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί κρατούμενοι και δύο Έλληνες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Eλέγχθηκε και το κελί του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο «ελληνικό FBI») διενήργησε έρευνες στη Δ1 πτέρυγα. Μεταξύ άλλων, ελέγχθηκε και το κελί του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι επιλήψιμο.

Σε κελιά δύο Ελλήνων βαρυποινιτών βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Την ίδια ώρα, έφοδος πραγματοποιήθηκε και στις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν αυτοσχέδια όπλα, κινητά τηλέφωνα ή ναρκωτικές ουσίες.

Οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο των ελέγχων που ακολούθησαν τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος.

Η σύλληψη του αρχιφύλακα και το «τυφλό σημείο»

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, προσωρινά κρατούμενοι έχουν κριθεί τόσο ο αρχιφύλακας των φυλακών όσο και ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης ενώ η έρευνα εστιάζει σε σειρά κενών και αντιφάσεων.

Η δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου πραγματοποιήθηκε σε χώρο που χαρακτηρίζεται ως «τυφλό σημείο», καθώς δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας ενώ το γεγονός πως το θύμα κλήθηκε στο συγκεκριμένο γραφείο, εκτός δηλαδή οπτικού πεδίου καταγραφής, έχει προκαλέσει ερωτήματα.