Πίσω από τα κάγκελα, αλλά αυτή τη φορά με την ιδιότητα του προσωρινά κρατούμενου, οδηγείται ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στις δικαστικές αρχές της Λαμίας, κρίθηκε προφυλακιστέος για την εμπλοκή του στη στυγερή δολοφονία του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη, η οποία σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Η εμπλοκή του σωφρονιστικού και οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Η δικαιοσύνη αποδίδει στον αρχιφύλακα ρόλο συνεργού στο έγκλημα που διέπραξε ο 38χρονος Βούλγαρος κρατούμενος, ο οποίος εκτέλεσε το θύμα με δύο σφαίρες. Παρά την απόφαση για την προφυλάκισή του, η πλευρά του κατηγορούμενου υπαλλήλου εκφράζει την πεποίθηση πως τα δεδομένα θα ανατραπούν στη συνέχεια της διαδικασίας.

Ο συνήγορος του αρχιφύλακα, Δημήτρης Γκαβέλας, στάθηκε στα στοιχεία που περιλαμβάνει ο φάκελος της υπόθεσης, δηλώνοντας:

«Η δικογραφία έχει πολλά κενά και αντιφάσεις και αισιοδοξούμε ότι στην πορεία θα το καταδείξουμε και θα αλλάξει η απόφαση».

Στη φυλακή παραμένει ο 38χρονος εκτελεστής

Όσον αφορά τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ο 38χρονος αλλοδαπός ισοβίτης θα συνεχίσει την κράτησή του, επιβαρυμένος πλέον με ένα ακόμη κακουργηματικό αδίκημα. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο εντός της φυλακής, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις για τα μέτρα ασφαλείας και τον έλεγχο στο κατάστημα του Δομοκού.

Το αφήγημα του 38χρονου στην πολύωρη απολογία του στον Ανακριτή Λαμίας, ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον άλλον κρατούμενο προκειμένου να σώσει τη ζωή του Αρχιφύλακα, αλλά και τη δική του, δε φαίνεται να έπεισε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Μάλιστα η θέση του επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που συνελήφθη και ο ίδιος ο Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού για συνέργεια, η κατάθεση του οποίου μέχρι τώρα λειτουργούσε υπέρ του.

Πως έπεσε νεκρός ο Έλληνας βαρυποινίτης

Σύμφωνα με τον 38χρονο, βρισκόταν στο παλιό Αρχιφυλακείο για υπόθεση δική του, συνοδευόμενος από τον 43χρονο, τον οποίο κατηγορεί ότι είχε στη δεξιά τσέπη του ένα περίστροφο. Με αυτό απείλησε αρχικά τη ζωή του Αρχιφύλακα. Τότε ήταν που αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι ο 43χρονος έστρεψε το περίστροφο και προς εκείνον. Για αυτό του επιτέθηκε για να τον αφοπλίσει.

Εκ του αποτελέσματος όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά μπόρεσε να τον πυροβολήσει τρεις φορές, εκ των οποίων οι δύο βρήκαν τον 43χρονο στο κεφάλι σκοτώνοντάς τον επί τόπου.

Ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το σκηνικό που αντίκρυσαν οι έμπειροι αξιωματικοί της αστυνομίας δεν προσομοιάζει με σκηνή πάλης και τυχαίων πυροβολισμών. Το θύμα φέρει δύο τραύματα στο κεφάλι εκ των οποίων το ένα δείχνει να είναι από ψηλά, σαν να πυροβολήθηκε ενώ είχε ήδη πέσει από την πρώτη σφαίρα. Επιπλέον στο θύμα δεν διακρίνονται ίχνη πάλης.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του Αθανάσιο Τάρτη, ο 38χρονος φέρει σημάδια από την πάλη με τον 43χρονο, ωστόσο τα όποια ευρήματα από την ιατροδικαστική του εξέταση, μπορεί να έχουν γίνει και σε μεταγενέστερο χρόνο!

Θυμίζουμε ότι στο παλιό Αρχιφυλακείο όπου έπεσε νεκρός ο Έλληνας ισοβίτης δεν υπάρχουν κάμερες. Υπάρχουν όμως σε όλη τη διαδρομή που κάνουν οι κρατούμενοι για να φτάσουν ως εκεί και σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν καταγράψει θύτη και θύμα. Η εικόνα του 43χρονου δείχνει έναν άνδρα με ελαφρά ένδυση και δε φαίνεται πουθενά όπλο.

Αναπάντητα ερωτήματα

Η ύπαρξη μάλιστα ενός τέτοιου «εργαλείου» εντός των Φυλακών, σηκώνει επίσης πολύ κουβέντα για το πως έφτασε μέχρι εκεί. Ποιος και πως το πέρασε μέσα από τόσους ελέγχους ένα περίστροφο με έξι σφαίρες;

Γιατί να θέλει ο 43χρονος να σκοτώσει τον Αρχιφύλακα με τον οποίο δείχνει να συζητά κανονικά;

Γιατί ο 38χρονος να αντέδρασε σε ενδεχόμενη δολοφονία του Αρχιφύλακα και ρίσκαρε τη ζωή του για να επιτεθεί σε έναν πολύ επικίνδυνο κρατούμενο, όπως ισχυρίζονται ότι ήταν ο Έλληνας ισοβίτης;

Στο κάδρο θυμίζουμε ότι μπήκε και ο Αρχιφύλακας για τον οποίο εκδόθηκε Ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Λαμίας και συνελήφθη την Τετάρτη (18/2/26) στο σπίτι του σε περιοχή της Καρδίτσας.

Πληροφορίες θέλουν να έπεσε σε αντιφάσεις στις αρχικές του καταθέσεις και μάλιστα σε απλές ερωτήσεις. Όπως πως άλλαξε χέρια το περίστροφο και πόσες φορές πυροβόλησε ο Βούλγαρος. Αυτό αποδυνάμωσε και την υπεράσπιση του τελευταίου, καθώς μέχρι πρότινος μπορούσε να επικαλεστεί τη μαρτυρία του, ενώ τώρα ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα.

Πως μπήκε αρχικά στο κάδρο των μαρτύρων ο Ριζάι

Μια πληροφορία που είχε δει αρχικά το φως της δημοσιότητας ήταν ότι μπροστά στο σκηνικό ήταν και ο Βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν και οι δύο συλληφθέντες, ο Αλβανός κρατούμενος, ήταν νωρίτερα στο γραφείο απέναντι από το υπαρχιφυλακείο για δική του υπόθεση. Στη συνέχεια φέρεται να του ζήτησε ο 43χρονος να αποχωρήσει, καθώς ήθελε να βρεθεί με τον Αρχιφύλακα προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους, καθώς το θύμα φερόταν δυσαρεστημένο από τους ελέγχους που είχαν γίνει στο κελί του και του είχε κατασχεθεί ένα κινητό, ενώ είχε ακούσει ότι ο Αρχιφύλακας είχε ζητηθεί να μεταφερθεί σε άλλη φυλακή.

Κάπου εκεί φαίνεται ότι αποχώρησε ο Ριζάι και μέσα στο δωμάτιο έμειναν το θύμα, ο θύτης και ο Αρχιφύλακας έχοντας κλείσει πίσω τους την πόρτα.

Ο κύκλος του αίματος

Πρόκειται για μία ακόμη σκοτεινή υπόθεση εγκλήματος που έχει πολύ δρόμο μέχρι την εξιχνίαση του. Το μόνο που πρέπει να θεωρείται βέβαιο είναι ότι υπόθεση του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη που έπεσε νεκρός μέσα στο παλιό Αρχιφυλακείο των Φυλακών Δομοκού, έφερε στην επικαιρότητα τον κύκλο αίματος που έχει ανοίξει μεταξύ ανθρώπων του υποκόσμου και φαίνεται να συνεχίζεται ακόμη και μέσα στις φυλακές.