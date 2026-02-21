Τον δρόμο της Δικαιοσύνης έχει πάρει πλέον η υπόθεση της δολοφονίας του 44χρονου Έλληνα ισοβίτη που έπεσε νεκρός μέσα σε γραφείο των φυλακών Δομοκού. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, προσωρινά κρατούμενοι έχουν κριθεί τόσο ο αρχιφύλακας των φυλακών όσο και ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης ενώ η έρευνα εστιάζει σε σειρά κενών και αντιφάσεων.

Η δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου έγινε σε χώρο που χαρακτηρίζεται ως «τυφλό σημείο», καθώς, όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας ενώ το γεγονός πως το θύμα κλήθηκε στο συγκεκριμένο γραφείο, εκτός δηλαδή οπτικού πεδίου καταγραφής, έχει προκαλέσει ερωτήματα.

Πώς έγινε η δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Από το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται πως ο ισοβίτης εξήλθε από το κελί του φορώντας σορτσάκι και μπλούζα, χωρίς να διακρίνεται να φέρει όπλο ή να προκύπτει από τη στάση του ότι οπλοφορούσε.

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν πως ο 38χρονος Βούλγαρος ήταν αυτός που επιχείρησε να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, ακινητοποιώντας το θύμα, το οποίο –όπως αναφέρουν– είχε επιθετική πρόθεση. Σύμφωνα όμως με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 44χρονος δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι, ενώ δεν διαπιστώθηκαν σημάδια πάλης στη σορό.

Το εν λόγω στοιχείο ενισχύει το σενάριο πως ενδεχομένως δεν προηγήθηκε συμπλοκή και ότι οι πυροβολισμοί ήταν άμεσοι και εκτελεστικού χαρακτήρα.

Χωρίς αποτυπώματα το όπλο – Εξετάζεται και η ύπαρξη άλλου προσώπου

Σύμφωνα με τη βαλλιστική εξέταση, στο όπλο δεν έχουν εντοπιστεί αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 38χρονου. Το συγκεκριμένο στοιχείο σε συνδυασμό με καταθέσεις που κάνουν λόγο για παρουσία και άλλου ατόμου στον χώρο, έχει οδηγήσει τις Αρχές στη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής τέταρτου προσώπου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ληφθεί γενετικό υλικό και από γνωστό Αλβανό βαρυποινίτη, για τον οποίο υπήρξαν μαρτυρίες ότι ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση.

Η υπόθεση εξετάζεται πλέον και υπό το πρίσμα ενδεχόμενου «συμβολαίου θανάτου» που εκτελέστηκε ακόμη και εντός των φυλακών. Οι καταθέσεις των δύο προσωρινά κρατουμένων, σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκαν ανεπαρκείς και αντιφατικές, οδηγώντας στην απόφαση για την προφυλάκισή τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και την πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων.