Η Εθνική ομάδα μπάσκετ των Γυναικών επιστρέφει σήμερα (15.30, ΕΡΤ Sports 4) στο «Ιβανώφειο» μετά από 35 χρόνια για να αντιμετωπίσει την Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027.

Στόχος της «γαλανόλευκης» δεν είναι άλλος από την νίκη που θα κρατήσει την ομάδα στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου, και παράλληλα σε τροχιά πρόκρισης στον επόμενο γύρο της προκριματικής φάσης της διοργάνωσης.

Οι διεθνείς παίκτριες περιμένουν να έχουν στο «Ιβανώφειο» και την υποστήριξη των φιλάθλων της Θεσσαλονίκης, μια πόλη που αποδεδειγμένα αγαπάει το μπάσκετ και στηρίζει την προσπάθεια των Εθνικών ομάδων.

Στον άλλο αγώνα του 6ου ομίλου, στις 16.00 η Δανία θα αντιμετωπίσει την Κροατία.

Η βαθολογία του ομίλου

1. Κροατία 7

2. Ελλάδα 6

3. Δανία 6

4. Βόρεια Μακεδονία 5