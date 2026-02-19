Πολλά είναι τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις και αφορούν τη δολοφονία του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του αρχιφύλακα που ήταν μπροστά στο περιστατικό ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί εάν υπάρχει και ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός.

Η ανακρίτρια δεν αποδέχθηκε την εκδοχή του 50χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου, ο οποίος φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο Βούλγαρος βαρυποινίτης ενήργησε για να τον προστατεύσει και έτσι αποφάσισε τη σύλληψή του κατηγορούμενος για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται το πώς το όπλο κατέληξε στα χέρια κρατουμένων, αλλά και για ποιον λόγο όλοι βρίσκονταν στο γραφείο του αρχιφύλακα όταν εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Οι εμπλεκόμενοι λένε πως το θύμα μπήκε στο γραφείο οπλισμένο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι, το θύμα μπήκε στο γραφείο οπλισμένο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα. Οι δύο άλλοι κρατούμενοι φέρονται να προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο Βούλγαρος τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι.

«Την έρευνα, βεβαίως την προανάκριση, ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με την εμπειρία που έχει το σχετικό τμήμα και με τις εξιχνιάσεις που έχει κάνει κατά καιρούς και είναι γνωστές. Σε τέτοιου είδους εγκλήματα, παραδείγματος χάριν, όπως μία ανθρωποκτονία, γίνεται μία ολιστική έρευνα. Η προανάκριση, πέρα από το αυτονόητο, δηλαδή το ποιος πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε κάποιον – αυτός είναι ο φυσικός αυτουργός μιας πράξης – θα πρέπει να διερευνήσει αν υπάρχουν εμπλεκόμενοι και ποιοι είναι και σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, αν υπάρχει ηθικός αυτουργός, δηλαδή κάποιος να κατηύθυνε, να οδήγησε, να έπεισε αυτόν που έκανε την πράξη» επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 19/2 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο αντιπρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ, Χρήστος Συνδρεβέλης.

«Αν υπάρχει συνεργός, και στη συγκεκριμένη περίπτωση έτσι όπως φαίνεται, ή βεβαίως αν υπάρχουν συναυτουργοί. Ο συνεργός ποιος είναι; Αυτός που παρείχε συνδρομή πριν ή κατά τη διάρκεια μιας πράξης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως ενημερωθήκαμε και από τα μέσα, αφού συλλέχθηκε από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και έγινε η προανάκριση, όλα τα πειστήρια, οι καταθέσεις και όλο γενικότερα το υλικό της προανάκρισης, στάλθηκε στις δικαστικές αρχές, στις εισαγγελικές αρχές και η ανακρίτρια εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον αρχιφύλακα για να διερευνηθεί τυχόν συνέργεια. Δηλαδή για κάποια συνδρομή πριν ή κατά τη διάρκεια της πράξης.

Προφανώς και η κυρία ανακρίτρια, στα χέρια της οποίας ήρθε η προανάκριση, θα βρήκε στοιχεία. Αλλιώς δεν θα εξέδιδε ένταλμα σύλληψης. Θα βρήκε στοιχεία στα οποία μπορεί να υπήρχαν αντιφάσεις» είπε κλείνοντας.