Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού, καθώς συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια.

Προηγήθηκε λήψη καταθέσεων και εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας εντός των φυλακών, με τον ανακριτή αμέσως μετά να εκδίδει ένταλμα. Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο ανακριτής δεν πείστηκε ότι ο κρατούμενος έσωσε τον σωφρονιστικό υπάλληλο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Κυριακής.

Ο ισοβίτης Αντώνης Παπαδάτος που είχε καταδικαστεί για δολοφονίες ενός επιχειρηματία και της συζύγου του στη Ζάκυνθο, φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι.

Εκείνη τη στιγμή, ο αρχιφύλακας βρισκόταν μαζί με άλλους δύο κρατούμενους, τον Βούλγαρο ισοβίτη και τον Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς των κρατουμένων, ο Βούλγαρος, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον ισοβίτη, του πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικοί πάντως εξετάζουν προσεκτικά αυτόν τον ισχυρισμό και ερευνούν αν τα γεγονότα έγιναν έτσι ακριβώς, ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, καθώς ο Βούλγαρος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον (Γιάννη) Μακρή το 2018 στη Βούλα, είναι γνωστός στον χώρο του υποκόσμου ως εκτελεστής συμβολαίων θανάτου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, συνολικά έπεσαν τρεις σφαίρες, με τις δύο να βρίσκουν τον νεκρό στο κεφάλι.