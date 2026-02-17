Για την άγρια δολοφονια του ισοβίτη μέσα στις φυλακές Δομοκού, μίλησε ο Σταύρος Μπαλάσκας, τονίζοντας τη δυσκολία των Αρχών να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα.

«Ό,τι τους πουν θα πιστέψουν. Κάμερες δεν υπάρχουν. Τώρα τι να κάνουν; Είναι ο αρχιφύλακας των φυλακών, ο Αλκέτ Ριζάι, ο έλουρος που έχε πλακωθεί με αστυνομικούς, έχει βάλει αστυνομικούς κάτω, έχει αποδράσει. Τι να του κάνουν; O καλύτερος ανακριτής της ΕΛ.ΑΣ. είναι κοριτσάκι μπροστά στον Ριζάι. Αυτός είναι για να ανοίξει σχολή, να ανοίξει πανεπιστήμιο. Και είναι και ο άλλος ο Βούλγαρος με πληρωμένα συμβόλαια που σκότωσε τον μακαρίτη τον Μακρή», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Άντε λοιπόν, και πήγαν να πιουν το καφεδάκι τους να συζητήσουνε, να ανταλλάξουν απόψεις περί εγκληματικών θεμάτων. Δικαίωμά τους. Μπαίνει τώρα ο άλλος, περνάει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι πόρτες αυτόματες με κωδικούς με έτσι και τα λοιπά, με ένα πιστόλι στο χέρι και πάει να σκοτώσει τον αρχιφύλακα. Είδαν πιστόλι και οι 3, του όρμησαν, του πήραν το πιστόλι. Γιατί του έριξαν δύο στο κεφάλι; Μόνο Βούλγαρος το «καλό παιδί» φιλοτιμήθηκε να προστατεύσει; Τώρα τι να πούμε. Ο αρχιφύλακας είναι το αφεντικό των φυλακών. Δεν υπάρχουν κάμερες στο αρχιφυλακείο. Υπάρχουν κάμερες σε κάποια άλλα σημεία τα οποία είναι περισσότερο εξωτερικά. Νομίζω ότι οσονούπω θα ακούσουμε «the case is closed» και πάμε παρακάτω. Έτσι θα κλείσει αυτή η υπόθεση. Στην παρούσα φάση ο αρχιφύλακας φαίνεται και σαν θύμα. Ο άνθρωπος πήγε να σκοτωθεί».