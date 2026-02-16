Συνολικά έπεσαν τρεις σφαίρες στις φυλακές Δομοκού, με τον νεκρό ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτο να δέχεται δύο στο κεφάλι, αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.

Όλοι οι παρόντες στο έγκλημα επιμένουν στον ισχυρισμό τους ότι ο Παπαδάτος φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι, αλλά τον πρόλαβε ο Βούλγαρος, του το άρπαξε και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικοί πάντως εξετάζουν προσεκτικά αυτόν τον ισχυρισμό και ερευνούν αν τα γεγονότα έγιναν έτσι ακριβώς, ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, καθώς ο Βούλγαρος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον (Γιάννη) Μακρή το 2018 στη Βούλα, είναι γνωστός στον χώρο του υποκόσμου ως εκτελεστής συμβολαίων θανάτου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εξετάζεται, επίσης, πώς μπήκε το πιστόλι στις φυλακές και πώς βρέθηκαν οι τρεις κρατούμενοι στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς την ώρα εκείνη έπρεπε να ήταν στα κελιά τους.

Συνολικά, τα ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς είναι:

1. Πώς πέρασε το όπλο στις φυλακές, που υποτίθεται ότι είναι από τις πλέον ασφαλείς.

2. Πώς βρέθηκαν στο αρχιφυλακείο μαζί με τον αρχιφύλακα δύο κρατούμενοι που φέρονται από τους πλέον «σκληρούς» και πώς έφτασε στον ίδιο χώρο ο Παπαδάτος και μάλιστα οπλισμένος, όταν υποτίθεται ότι το γραφείο είναι ξεχωριστός χώρος και ασφαλισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο που συνέβη η ανθρωποκτονία δεν υπάρχουν κάμερες και οι αστυνομικοί προσπαθούν να βγάλουν άκρη από καταθέσεις και άλλες ανακριτικές μεθόδους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Κυριακής.