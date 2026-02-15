Νεκρός από σφαίρα φέρεται να έπεσε το βράδυ της Κυριακής (15/2/26) Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για κρατούμενο που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία γυναίκας στη Ζάκυνθο.

Δράστης φέρεται να είναι Βούλγαρος, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης για τη δολοφονία του επιχειρηματία Μακρή.

Η δολοφονία, έγινε στο αρχιφυλακείο λίγο πριν κλείσει για βράδυ η φυλακή.

Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, ο Έλληνας ισοβίτης, οπλισμένος με πιστόλι, κατευθύνθηκε προς το γραφείο του αρχιφύλακα, την ώρα που αυτός βρισκόταν με δύο άλλους βαρυποινίτες.

Ο λόγος για τον Αλκέτ Ριζάι και έναν θηριώδη Βούλγαρο καταδικασμένο για τη δολοφονία Μακρή στη Βούλα.

Ο Βούλγαρος, σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, όταν είδε ότι ο Έλληνας ισοβίτης επιχειρεί να στρέψει το όπλο προς τον αρχιφύλακα, έπεσε πάνω του, πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Εντός του σωφρονιστικού καταστήματος Δομοκού βρίσκονται αστυνομικοί της Ασφάλειας, που διενεργούν προανάκριση για το τι ακριβώς συνέβη και εάν τα όσα ισχυρίζονται άπαντες ευσταθούν.