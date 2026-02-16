Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως σχετικά με τη δολοφονία του Έλληνα κρατούμενου στις φυλακές Δομοκού, το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μπροστά στο άγριο φονικό βρισκόταν ο γνωστός ποινικός για τη συμμετοχή του στις κινηματογραφικές αποδράσεις του Βασίλη Παλαιοκώστα, Αλκέτ Ριζάι. Δράστης είναι ένας Βούλγαρος ισοβίτης που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία επιχειρηματία, Γιάννη Μακρή, στη Βούλα το 2018.

Το έγκλημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, μέσα στις φυλακές Δομοκού, όταν ο Έλληνας ισοβίτης που έχει καταδικαστεί για δολοφονίες ενός επιχειρηματία και της συζύγου του στη Ζάκυνθο, εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, για να επιτεθεί στον αρχιφύλακα.

Εκείνη τη στιγμή, ο αρχιφύλακας βρισκόταν μαζί με άλλους δύο κρατούμενους, τον Βούλγαρο ισοβίτη και τον Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ και ισχυρισμούς των κρατουμένων, ο Βούλγαρος, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον Έλληνα, του πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

«Περίεργη δολοφονία»

Μιλώντας για το φονικό, ο Γιώργος Καλλιακμάνης δήλωσε πως πρέπει να ερευνηθεί πώς βρέθηκαν τρεις βαρυποινίτες και μάλιστα με περίστροφα, μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα, ενώ δήλωσε συγκεκριμένα:

«Δεν έχουν βρεθεί οι ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας Μακρή στη Βούλα, ενώ στη Ζάκυνθο δεν έχει αποδειχθεί αν οι φυσικοί αυτουργοί είναι και οι ηθικοί και ο νοών νοείτω…».

«Από την προανάκριση μέχρι στιγμής μας προκύπτει ότι ουσιαστικά ένας από τους κρατούμενους προσπάθησε να εμποδίσει έναν άλλον κρατούμενο που επιτέθηκε στον αρχιφύλακα», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στο Mega.

Να σημειωθεί, ότι την υπόθεση έχει αναλάβει κλιμάκιο αστυνομικών από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα.

Τέλος, οι αστυνομικοί εξετάζουν τα όσα έχουν καταθέσει οι εμπλεκόμενοι, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς βρέθηκαν τα όπλα στη φυλακή.